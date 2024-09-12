Полезные советы
12.09.2024, 07:07

Названы самые неочевидные источники неприятного запаха на кухне

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: brizmaker | Shutterstock

Неприятный запах сильно влияет на атмосферу на кухне. При этом он не всегда может исходить от мусорного ведра или оставленной на столе пищи, пишет „Рамблер“.

  • Микроволновая печь. Внутри нее постепенно могут накаливаться жир, частички еды. Это способствует появлению неприятного запаха.

  • Вытяжка. Убедитесь, правильно ли она подключена и нет ли проблем с вентиляцией. Регулярно протирайте внешнюю поверхность вытяжки специальными средствами.

  • Труба под раковиной. Поставьте на слив сетку, не сливайте после готовки в раковину жир. Кроме того, регулярно проливайте раковину горячей водой, используйте средства для очистки труб.

  • Кухонный текстиль. Регулярно стирайте его, а также хорошо просушивайте после стирки. Чаще проветривайте кухню, чтобы текстиль сохранял свежий вид.

  • Разделочные доски. Для разных продуктов используйте разные доски. Помимо этого, мойте их под теплой водой со специальным средствам и сразу избавляйтесь от тех досок, которые сильно изношены или плохо пахнут.

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