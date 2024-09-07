Вредят ли магнитики работе холодильника? Есть точный ответ

Что вредит работе холодильника

Как рассказал „Ленте.ру“ профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, магниты на холодильнике работе прибора не мешают, а вот тяжелые предметы на верхней панели — очень даже. Дело в том, что нагрузка создает дополнительное давление на корпус и негативно влияет на конструкцию, а именно на работу дверных уплотнителей. Если дверца оказывается закрыта неравномерно, то это ведет к утечке холодного воздуха и увеличению нагрузки на компрессор. Другими словами, срок службы прибора сокращается.