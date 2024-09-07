Вредят ли магнитики работе холодильника? Есть точный ответ
У многих холодильник увешан магнитами, привезенными из разных городов и стран. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть и те, кто считает, что это портит девайс. Помимо этого, холодильник частенько выполняет еще и функцию верхней полки, куда можно положить что-то не очень нужное. Разбираемся, насколько эти вещи вредят работе прибора, пишет „Рамблер“.
Что вредит работе холодильника
Как рассказал „Ленте.ру“ профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, магниты на холодильнике работе прибора не мешают, а вот тяжелые предметы на верхней панели — очень даже. Дело в том, что нагрузка создает дополнительное давление на корпус и негативно влияет на конструкцию, а именно на работу дверных уплотнителей. Если дверца оказывается закрыта неравномерно, то это ведет к утечке холодного воздуха и увеличению нагрузки на компрессор. Другими словами, срок службы прибора сокращается.
Как не испортить холодильник
Эксперт посоветовал не нагромождать верхние вентиляционные отверстия прибора, чтобы не допускать перегрева и износа компрессора. Также холодильник нужно регулярно чистить и размораживать.
Ещё нельзя ставить прибор у источников тепла, так как из-за этого нарушается система охлаждения и растет энергопотребление.