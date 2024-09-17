Чтобы не выбрасывать диван, действовать надо немедленно: популярное средство уборки лишь усилит запах кошачьей мочи

Проблема запаха кошачьей мочи знакома многим владельцам пушистых любимцев. Даже после тщательной уборки неприятный аромат может долго напоминать о неприятном инциденте. Но не стоит отчаиваться! Существует несколько эффективных способов избавиться от этого запаха, и еще один совсем неудачный, который только усилит запах мочи. Рассказываем об этом вместе с экспертами по уборке из modernistic.com .

Почему обычные чистящие средства не всегда помогают?

Дело в том, что кошачья моча содержит специфические белки, которые проникают глубоко в волокна ткани. Именно они создают стойкий запах. Обычные моющие средства не могут его полностью нейтрализовать.

Как действовать, чтобы избавиться от запаха:

Чем быстрее вы обнаружите пятно, тем легче будет его удалить. Промокните пятно сухой тканью, чтобы впитать больше жидкости.

Иногда старые пятна могут быть невидимы невооруженным глазом. Ультрафиолетовая лампа поможет обнаружить их, ведь флуоресцентные компоненты мочи светятся под ультрафиолетовым светом.

Энзимные очистители – это самый эффективный способ избавиться от запаха кошачьей мочи. Энзимы расщепляют белки, вызывающие неприятный аромат. Нанесите очиститель на пятно и оставьте действовать согласно инструкции.

Если под рукой нет специального средства, можно использовать раствор белого уксуса и воды (пропорция 1:3). Уксус поможет нейтрализовать неприятный запах, однако эксперты подчеркивают, что это временная мера.

Чего не стоит делать

Точно не нужно тереть пятно. Это может привести к ее размазыванию и проникновению глубже в ткань. Также не следует использовать очистители на основе аммиака. Аммиак имеет схожую химическую структуру с мочевиной, содержащуюся в моче, поэтому он может усилить запах.

Поэтому выбирайте энзимные очистители и никакого аммиака. Чтобы узнать, на основе чего очиститель, внимательно читайте состав средства или проконсультируйтесь с продавцом в магазине.