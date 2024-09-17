Полезные советы
17.09.2024, 18:41

Чтобы не выбрасывать диван, действовать надо немедленно: популярное средство уборки лишь усилит запах кошачьей мочи

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: antibydni | Shutterstock

Неприятные запахи в доме угнетают и портят настроение. Разберем распространенную проблему остаточного запаха от кошачьей мочи, пишет Telegraf.

Проблема запаха кошачьей мочи знакома многим владельцам пушистых любимцев. Даже после тщательной уборки неприятный аромат может долго напоминать о неприятном инциденте. Но не стоит отчаиваться! Существует несколько эффективных способов избавиться от этого запаха, и еще один совсем неудачный, который только усилит запах мочи. Рассказываем об этом вместе с экспертами по уборке из modernistic.com.

Почему обычные чистящие средства не всегда помогают?

Дело в том, что кошачья моча содержит специфические белки, которые проникают глубоко в волокна ткани. Именно они создают стойкий запах. Обычные моющие средства не могут его полностью нейтрализовать.

Как действовать, чтобы избавиться от запаха:

  • Чем быстрее вы обнаружите пятно, тем легче будет его удалить. Промокните пятно сухой тканью, чтобы впитать больше жидкости.

  • Иногда старые пятна могут быть невидимы невооруженным глазом. Ультрафиолетовая лампа поможет обнаружить их, ведь флуоресцентные компоненты мочи светятся под ультрафиолетовым светом.

  • Энзимные очистители – это самый эффективный способ избавиться от запаха кошачьей мочи. Энзимы расщепляют белки, вызывающие неприятный аромат. Нанесите очиститель на пятно и оставьте действовать согласно инструкции.

  • Если под рукой нет специального средства, можно использовать раствор белого уксуса и воды (пропорция 1:3). Уксус поможет нейтрализовать неприятный запах, однако эксперты подчеркивают, что это временная мера.

Чего не стоит делать

Точно не нужно тереть пятно. Это может привести к ее размазыванию и проникновению глубже в ткань. Также не следует использовать очистители на основе аммиака. Аммиак имеет схожую химическую структуру с мочевиной, содержащуюся в моче, поэтому он может усилить запах.

Поэтому выбирайте энзимные очистители и никакого аммиака. Чтобы узнать, на основе чего очиститель, внимательно читайте состав средства или проконсультируйтесь с продавцом в магазине.

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