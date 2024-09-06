Вас спасут старые газеты: бесплатный лайфхак для решения отвратительной кухонной проблемы

Кто из нас не сталкивался с проблемой протекания мусорного пакета? Разлитый мусор – это не только неприятный запах, но и дополнительные хлопоты с уборкой. Но есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы. О нем поведали на realsimple.com .

Почему стоит положить старые газеты в мусорное ведро?

Бумага или картон впитает жидкость, вытекшую из мусорного пакета, предотвращая распространение бактерий и неприятный запах. Вам больше не придется мыть стенки мусорного ведра после каждого протекания. А потом вы просто выбрасываете бумагу вместе с мусором, не тратя время на дополнительную уборку.

Как это работает?

Перед тем, как выстелить мусорное ведро пакетом, положите на дно несколько листов газеты или картонную подложку. Для лучшего эффекта можно положить под бумагу еще один пакет, чтобы он не прилипал ко дну ведра.

Если мусорный пакет протечет, бумага или картон впитает жидкость, защищая стенки ведра от загрязнения. Когда придет время выбрасывать мусор, просто извлеките пакет вместе с бумагой или картоном.

Газета и картон обладают высокой поглотительной способностью, поэтому они эффективно впитывают влагу.