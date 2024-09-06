Названы запрещенные предметы для хранения под кухонной раковиной

По словам специалистов, в шкафчик под раковиной не стоит убирать любые химикаты — так точно не получится обеспечить им нужные условия хранения.

„Из-за высокого уровня влажности и плохой вентиляции токсичные вещества могут попасть в воздух“, — пояснили эксперты.

Из-за высокой влажности также лучше не ставить туда бумажные полотенца — они быстро придут в негодность и потеряют полезные свойства. Плохой идей будет и хранение под раковиной запаса губок для мытья посуды — во влажной среде на них будет размножаться плесень.

„Даже если визуально проблема не проявилась, такая губка может быть источником плесени. Использовать ее будет просто опасно для здоровья“, — предупредили специалисты.