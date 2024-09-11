Перечислены вещи, которые нельзя класть в стиральную машину
Определенные виды одежды, если их забросить в стиральную машинку, могут порваться или испортиться. Вот с чем стоит быть осторожнее, рассказал „Рамблер“.
Пиджаки. Из-за стирки в стиральной машинке они могут стать бесформенными. Лучше все же пиджак отнести в химчистку. Еще один вариант — стирка вручную.
Нижнее белье. В основном это касается женского белья с кружевами и косточками. Безопаснее всего его стирать вручную, но можно и положить в машинку в специальном сетчатом мешке.
Купальные костюмы. Их лучше стирать руками.
Галстуки. Стирать их можно руками. Другим вариантом станет химчистка.
Подушки с эффектом памяти. Если вы хотите почистить такую подушку, то сначала ее замочите в холодной воде с гипоаллергенным средством, далее промойте ее и дайте высохнуть естественным путем.
Одежда с натуральным мехом. Перед стиркой такую одежду обрабатывайте пылесосом или липким валиком.
Одежда с декором. В этом случае лучшее решение — стирать все вручную.
Микрофибра. Такую ткань нужно стирать в мыльном растворе.
Вещи с пятнами от горючего. Их нужно застирывать вручную перед тем, как положить в машинку.