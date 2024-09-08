Хитрые хозяева хранят яйца в холодильнике перевернутыми: полезный лайфхак

Зачем переворачивать яйца в холодильнике

Обычно яйца хранят в холодильнике, тупым концом вниз. Это связано с тем, что в тупом конце яйца находится воздушная камера, которая предотвращает сдавливание содержимого. Однако есть интересный метод, который может помочь дольше сохранить яйца свежими – переворачивание яиц вверх дном, то есть острым концом вниз.

Суть метода в том, что при таком положении содержимое яйца меньше контактирует с воздушной камерой. Это предотвращает попадание лишнего воздуха внутрь яйца, замедляет его старение и снижает риск возникновения бактерий. В итоге яйца могут храниться дольше, оставаясь свежими и безопасными для употребления.

Также важно помнить, что яйца должны храниться при постоянной температуре, лучше всего – на средней полке холодильника. Важно избегать резких перепадов температуры, которые могут ускорить порчу продукта.