Хитрые хозяева хранят яйца в холодильнике перевернутыми: полезный лайфхак(1)
Свежесть яиц – важный фактор не только для вкуса блюд, но и для здоровья. Со временем они теряют свои качества. Если вы купили больше яиц и беспокоитесь об их свежести, попробуйте лайфхак с переворачиванием яиц, которым делится Kobieta, пишет Telegraf.
Зачем переворачивать яйца в холодильнике
Обычно яйца хранят в холодильнике, тупым концом вниз. Это связано с тем, что в тупом конце яйца находится воздушная камера, которая предотвращает сдавливание содержимого. Однако есть интересный метод, который может помочь дольше сохранить яйца свежими – переворачивание яиц вверх дном, то есть острым концом вниз.
Суть метода в том, что при таком положении содержимое яйца меньше контактирует с воздушной камерой. Это предотвращает попадание лишнего воздуха внутрь яйца, замедляет его старение и снижает риск возникновения бактерий. В итоге яйца могут храниться дольше, оставаясь свежими и безопасными для употребления.
Также важно помнить, что яйца должны храниться при постоянной температуре, лучше всего – на средней полке холодильника. Важно избегать резких перепадов температуры, которые могут ускорить порчу продукта.