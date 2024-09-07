Всего одно нажатие: как максимально быстро зарядить смартфон

Нередко случаются ситуации, нужно зарядить смартфон максимально быстро. Для этого существует простой лайфхак, с помощью которого всего за несколько минут на телефоне может прибавиться порядка 10-15% заряда. „Телеграф“ рассказывает, что нужно сделать, чтобы активировать эту полезную фишку, которая есть абсолютно в каждом смартфоне. Для этого нужно нажать всего одну кнопку.