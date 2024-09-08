Тайные знаки: что о вашем характере могут рассказать дверь, шкаф и наволочки(1)
Отдельные вещи в вашей квартире могут многое поведать внимательному наблюдателю. Или вам — о хозяине дома, где вы в гостях, пишет wday.ru.
Входная дверь
У нас мало кто заморачивается цветом входной двери. Обычно это стандартный коричневый — к чему что-то придумывать, если можно взять готовый вариант. Но некоторые все же предпочитают выделиться из общей массы нейтральных оттенков, особенно если речь идет не о квартире, а о собственном доме.
Красный цвет двери говорит о том, что хозяин жилья не боится выделяться и высказывать свое мнение. Синяя — о том, что человек способен сохранять спокойствие и душевное равновесие практически в любой ситуации. Зеленый выдает в вас приверженность к традиционным ценностям. А черный говорит, что вы последовательны, консервативны и сдержанны.
Ящик для носков
Странно, но факт — у самых организованных и дотошных в обычной жизни людей в ящике с носками царит форменный хаос. Непарные носки, дырявые, может быть, даже грязные — в общем, порядком здесь и не пахнет.
Эксперты полагают, что такое явление может быть связано с тем, что скрупулезные люди предпочитают тратить время и силы на более важные вещи в жизни, нежели на раскладывание носков по парам. У них иные приоритеты, в которые ящик с бельем не входит.
Наволочки
Четкие смелые линии, широкие полосы в рисунке постельного белья говорят о том, что вы уверены в себе и ничуть не боитесь мнения окружающих.
Рисунок в горошек обычно выбирают люди с очень хорошим чувством юмора, животные принты говорят о креативности хозяина белья, а геометрические рисунки выдают в вас человека, склонного подчиняться приказам и инструкциям. Может, стоит проявить побольше творчества и стать немного увереннее в себе?
Пол под кроватью
Некоторые мамы любили повторять фразы типа „Кухня — лицо хозяйки“. Таким „лицом“ могло оказаться что угодно: от состояния шкафа до чистоты унитаза. Все должно сиять, нигде не должно быть ни пылинки, даже в труднодоступных местах типа пола под кроватью).
А вот ученые считают, что, если у вас под кроватью действительно нет ни соринки, вам не помешало бы поговорить с психологом: у вас налицо повышенная тревожность. Если у вас в квартире везде идеально чисто, это значит, вы изо всех сил стараетесь контролировать то, что вас окружает, а это говорит об очень хрупком психическом равновесии.
Душ
Душевая — это индикатор вашего одиночества. Если вы подсознательно чувствуете себя отрезанным от общества, одиноким, изолированным, то наверняка будете проводить в душе или ванне больше времени.
И это не домыслы — это выводы ученых Йельского университета. Эксперты считают, что горячая ванна или душ заменяет одиночкам эмоциональное тепло, которое они могли бы получить от общения с другими людьми.
Стулья
Исследования показали, что жесткие сиденья предпочитают люди энергичные, а вот на мягких креслах обычно сидят более инертные. Ученые даже проводили тесты: выяснилось, что люди, занимающие жесткий стул, так же жестко вели переговоры, продавливали условия сделки, выгодно торговались.
По мнению экспертов, жесткая поверхность на подсознательном уровне влияет на настрой человека, делая его более волевым и твердым.
Кладовая
Или кухонные шкафчики. Ученые-психологи говорят, что люди, склонные к прокрастинации, чаще покупают растворимый кофе и чай в пакетиках. Кстати, „кофейный тест“ может сказать и еще кое-что о человеке. Те, кто предпочитает черный кофе, обычно очень просты и прямолинейны. Любители латте влюбчивы и чувствительны. А те, кто предпочитает кофейные коктейли с сиропами, обычно спонтанны и всегда молоды душой.
Кровать
Она может выдать, как часто вы занимаетесь спортом и как относитесь к своей работе. Если вы считаете, что застилать кровать по утрам — пустая трата времени, то, скорее всего, работу свою вы не слишком-то любите, да и завсегдатаем спортзала вас не назвать (читайте также: Неожиданно: почему не надо застилать кровать).
Психологи говорят, что счастливые люди подсознательно стремятся навести порядок вокруг себя, хаос их не вдохновляет. А работать и заниматься спортом им нравится больше, чем несчастным.
Стены
Они могут поведать о вашем невротизме. Вдохновляющие цитаты и постеры, по мнению психологов, — яркий признак, что в доме живет невротик. Такие люди пытаются при помощи каких-то внешних вещей себя успокоить, перестать тревожиться и сохранять мотивацию. Внутренних резервов им недостаточно. А дизайнеры к тому же говорят, что такие постеры — это просто очень уродливый интерьерный тренд.
Шкаф
Его содержимое показывает, насколько крепко вы держитесь за свое прошлое. Если у вас в шкафу полно старых блузок, растянутых свитеров, одежды, которая вам больше не подходит по размеру, но вы кайфуете от воспоминаний, которые с ней связаны, — вы живете скорее прошлым, чем будущим.
Сделайте фото каждой вещи, дорогой сердцу, а потом избавьтесь от нее. Причем выбрасывать не обязательно: старой одежде можно дать вторую жизнь.