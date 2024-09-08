Тайные знаки: что о вашем характере могут рассказать дверь, шкаф и наволочки

Входная дверь

У нас мало кто заморачивается цветом входной двери. Обычно это стандартный коричневый — к чему что-то придумывать, если можно взять готовый вариант. Но некоторые все же предпочитают выделиться из общей массы нейтральных оттенков, особенно если речь идет не о квартире, а о собственном доме.

Красный цвет двери говорит о том, что хозяин жилья не боится выделяться и высказывать свое мнение. Синяя — о том, что человек способен сохранять спокойствие и душевное равновесие практически в любой ситуации. Зеленый выдает в вас приверженность к традиционным ценностям. А черный говорит, что вы последовательны, консервативны и сдержанны.

Ящик для носков

Странно, но факт — у самых организованных и дотошных в обычной жизни людей в ящике с носками царит форменный хаос. Непарные носки, дырявые, может быть, даже грязные — в общем, порядком здесь и не пахнет.

Эксперты полагают, что такое явление может быть связано с тем, что скрупулезные люди предпочитают тратить время и силы на более важные вещи в жизни, нежели на раскладывание носков по парам. У них иные приоритеты, в которые ящик с бельем не входит.

Наволочки

Четкие смелые линии, широкие полосы в рисунке постельного белья говорят о том, что вы уверены в себе и ничуть не боитесь мнения окружающих.

Рисунок в горошек обычно выбирают люди с очень хорошим чувством юмора, животные принты говорят о креативности хозяина белья, а геометрические рисунки выдают в вас человека, склонного подчиняться приказам и инструкциям. Может, стоит проявить побольше творчества и стать немного увереннее в себе?

Пол под кроватью

Некоторые мамы любили повторять фразы типа „Кухня — лицо хозяйки“. Таким „лицом“ могло оказаться что угодно: от состояния шкафа до чистоты унитаза. Все должно сиять, нигде не должно быть ни пылинки, даже в труднодоступных местах типа пола под кроватью).