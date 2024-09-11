Чтобы стать счастливым: три вещи, которые нужно срочно добавить в интерьер

О чем идет речь и что конкретно стоит изменить в своем доме прямо сейчас — расскажем в нашей статье.

То, что вам нравится

Казалось бы, так просто добавить в интерьер то, что вам нравится. Однако на деле все намного сложнее. Если вы живете не в одиночку, то глобальные изменения в интерьере могут зависеть от ваших близких.

Другими словами, вы можете хотеть приобрести олеандр, который невероятно красиво цветет. Но если дома есть дети или животные, то от цветка лучше отказаться. Если кто-то решит попробовать его на вкус, это может быть смертельно опасно.

Вы можете хотеть организовать в гостиной бар, но и это может не вязаться с интересами тех, с кем вы живете. Однако проблема не только в этом.

Маркетологи часто внушают нам то, что необходимо любить. Брендовые вещи, дорогие статуэтки и прочие детали, которые лично вам на деле могут и не нравиться. Потому так важно определиться с собственными вкусами. Вдруг конкретно вас может сделать счастливым появление дома старого винтажного кресла или бабушкиного пледа. Может они будут ассоциироваться у вас с детством, вызывать теплые воспоминания. А вместе с тем прилив дофамина и хорошее настроение.

Цвета

Далеко не всегда яркие цвета могут вызывать у вас счастье. Порой они даже способны провоцировать раздражение. К примеру, если вы вдруг решите окрасить кухню полностью в красный цвет. По мнению психологов, это будет лишь раздражать, а также заставлять вас переедать.

Однако яркие цвета выбирать можно и нужно. Только стоит грамотно их миксовать. К примеру, берем один яркий цвет, а к нему мягкие — в нюдовой палитре. Есть и еще один вариант — выбрать два ярких цвета и замиксовать их с белым. Тогда они не будут раздражать глаз.

Но может быть и так, что вас наполняют счастьем лишь спокойные и приглушенные тона. Тогда яркие акценты и не понадобятся. Потому в этом вопросе тоже важно прислушаться к себе и своим вкусам.

Аксессуары с умом