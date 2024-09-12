Десять вещей в интерьере, которые выдают плохой вкус: проверьте, есть ли они у вас

Этот коренастый предмет мебели места занимал достаточно, вмещал лишь 1/3 предполагаемой части и выбивался из общего стиля. Поэтому настоятельно рекомендуем заменить столь популярный в 50–60-х годах предмет мебели на что-то более легкое и изящное.

Еще один раритет, которому место в глубинке, но никак не в ваших апартаментах — сервант . Уверены, что вам приходилось сталкиваться с подобным буфетом каждый раз, как только вы заглядывали к любимой бабушке в гости.

Переходим к предмету декора, который наверняка еще можно встретить в некоторых квартирах и сегодня. Речь пойдет о массивном трюмо (трельяж) . Данные конструкции мало того, что „съедали“ все свободное пространство и в без того маленькой квартире, так еще и выглядели ужасно. Нет, правда, что можно было найти хорошего в этой тумбочке на ножках?

Но в данном случае мы имеем в виду многоярусную гордость наших мам и бабушек, которые, не имея возможности приобрести настоящий хрусталь, вешали в квартире некое подобие, изготовленное из дешевого пластика. К тому же такие люстры со временем тускнеют и желтеют, удешевляя любой евроремонт.

Следующий предмет в нашем списке, от которого стоит избавиться как можно скорее, — „хрустальная люстра“ . Нет, если ваше светило изготовлено из настоящего венецианского хрусталя, тогда, конечно, к нему нет претензий. Однако и такой элемент декора весьма сложно гармонично вписать в интерьер, чтобы его не перегрузить.

Иностранцы, кстати, до сих пор не могут понять этой всеобщей любви к коврам и то, почему же они не использовались по своему прямому назначению (на полу), а непременно вешались на стену в гостиной. В сети можно найти немало забавных мемов, посвященных этому предмету, и целую подборку фотографий, на которых изображены счастливые обладатели сего раритета, снятые со своим любимцем.

Начнем с такого любимого многими россиянами предмета интерьера, как ковер с пестрым принтом. Причем сам этот элемент декора зачастую был выполнен из синтетики, имел нечеткий орнамент, расположенный вкривь и вкось, и при этом занимал почетное место на стене.

К тому же в наше время дизайнеры представляют такое разнообразие кухонных стеллажей, комодов и шкафчиков, что выбрать понравившийся элемент не составит труда. Ну, конечно, если вам достался в наследство антикварный буфет XVII−XVIII веков, тогда просто отреставрируйте его, пользуйтесь дальше и спокойно передавайте своим внукам и детям.

Стенка

Этот пережиток прошлого до сих пор можно встретить в той или иной квартире (особенно любят такой „подарок“ оставлять те, кто сдает в аренду свои апартаменты). Да-да, речь пойдет о той самой „стенке“, пик популярности которой пришелся на 70-е годы в период рассвета многофункциональной мебели.

Помните те массивные модульные шкафы, выстроенные вдоль самой длинной стены в гостиной комнате? Почему-то от этого предмета мебели не мог отказаться никто, даже владелец самой крошечной квартиры гостиничного типа. Поэтому, если вы не приверженец мрачных интерьеров, замените своего гиганта компактным экземпляром или вовсе откажитесь от него. Так вы избавитесь от лишней пыли и покажете свой ремонт во всей красе.

Шкаф с полированными дверцами

Близкий по духу к стенке — массивный шкаф с полированными дверцами. Его ставили в комнату и использовали для хранения одежды (шкаф был разделен на две части, в одной располагались полочки для белья и т. д., а в другой — штанга для плечиков).

Если честно, на фоне современного многообразия такая советская мебель смотрится еще более угнетающе. И хотя многие стараются избавляться от полированного раритета, однако в некоторых квартирах ему до сих пор находят применение.

Хрустальный салатник

Наверняка даже в вашей квартире хранится хрустальный салатник или хрустальные фужеры для вина, в которых мама или бабушка подавали праздничные блюда? А потом все это богатство заботливо чистилось, протиралось мягкой тряпочкой и убиралось обратно в сервант.