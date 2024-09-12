Незваные гости: кто может в преддверии холодов случайно попасть к вам домой?(1)
Когда жаркое лето осталось позади и сентябрьские дни уже веют прохладой, некоторых обитателей дикой природы начинает привлекать теплое и комфортное жилище человека: квартиры, дома и летние домики. Кто в поисках уютного местечка или в погоне за добычей попадает в наши квартиры, рассказала биолог и специалист по образованию и медиакоммуникациям Эстонского музея природы Катерина Песоцки.
Среди таких неожиданных гостей в начале сентября могут быть единственные способные к полету млекопитающие – летучие мыши. В начале лета рукокрылые стараются найти себе место для образования летних колоний. Тогда они могут случайно залетать в наши дома. А осенью некоторые виды летучих мышей стараются найти подходящее уютное местечко, чтобы пережить самое суровое время года. Для этих целей могут подойти различные постройки рядом с жилыми помещениями: сараи, подвалы и погреба.
Обнаружив летучую мышь на занавеске или заметив, как она суетливо пролетает над потолком, хозяин дома первым делом решает: „Как быть? Какой предмет взять, чтобы выпроводить непрошенного гостя?“
Но не нужно торопиться. Прежде всего следует учесть, что все виды летучих мышей, проживающих в Эстонии, находятся под охраной, и причинять вред им или месту их обитания категорически нельзя.
Советы специалистов
В каких случаях можно выгонять летучую мышь на улицу, а при каких обстоятельствах нужно все же связаться со специалистами?
Если летучая мышь залетела в жилое помещение летом или в начале осени, то стоит открыть окно пошире и подождать, чтобы животное смогло вылететь на улицу.
Если же гость не торопится улетать и направляется в сторону шкафа или комода, то в этой ситуации возможен контакт с животным. Необходимо надеть перчатки! Хоть в нашей стране не было случаев переноса бешенства от летучих мышей к человеку, стоит помнить о своей безопасности при контакте с любыми дикими животными.
Чтобы не повредить нежные крылья летучей мыши, можно воспользоваться картонной коробкой с отдельной крышкой (коробка из-под обуви – хороший вариант).
Выпуская нежданного гостя из коробки, стоит учитывать, что летучей мыши, чтобы начать свой полет, нужно подняться на возвышенность. Рукокрылым трудно взлетать с земли из-за особенностей их строения. Поэтому, если животное из коробки не вылетает, лучше поместить его на широкую ветку дерева.
Выпускать летучих мышей можно в темное время суток и в течение теплого периода. Если уже начались ночные заморозки, стоит связаться со специалистами из центра тревоги по номеру 1247.
Бывает и так, что в конце осени в подвале вы обнаружили малоподвижную летучую мышку. Не беспокойте ее! Некоторые виды летучих мышей, например северный кожанок (Eptesicus nilssonii), могут зимовать в подвалах и в погребах. Это – самый холодоустойчивый вид среди наших рукокрылых.
Также в подвале иногда можно встретить и летучую мышь с крупными ушами – бурого ушана (Plecotus auritus). Правда, когда этот зверек укладывается спать в своем зимнем убежище, длинные уши он часто прижимает так, что торчат только острые козелки, и тогда людям непросто определить этот вид по характерным длинным ушам.
Уже с наступлением теплых весенних дней летучие мыши сами покинут зимнее убежище. Но ни в коем случае не выгоняйте зверька на улицу, если на дворе – уже глубокая осень. Многократно потревоженная летучая мышь может не дожить до весны из-за расхода энергии на частые пробуждения и на согревание своего тела.
Соседи серые…
Среди других млекопитающих, которые могут оказаться в наших квартирах с приходом осени, можно выделить грызунов. В Эстонии проживают в том числе и синантропные виды, которые встречаются круглогодично именно там, где проживает человек.
В дикой природе встречаются лишь в теплое время года: черная крыса (Rattus rattus), серая крыса (Rattus norvegicus) и домовая мышь (Mus musculus).
В городской среде чаще встречается именно домовая мышь. Но могут промышлять и другие представители грызунов.
В частных домах, особенно недалеко от леса, могут находить приют с наступлением осени желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) и рыжая полевка (Myodes glareolus).
Очевидно, что соседство с домашней мышью, желтогорлой мышью, рыжей полевкой и разными видами крыс может быть омрачено порчей имущества и продуктов питания. При этом стоит помнить и о переносе заболеваний, таких как туляремия и хантавирусы.
По возможности стоит использовать живоловку и избегать прямых контактов с животным. А чтобы ваше жилье не представляло интереса для грызунов, нужно перекрыть любые лазейки, небольшие отверстия и трещины в доме и не оставлять продукты питания в открытом доступе.
О наличии мышей в доме могут подсказать небольшие темные эллиптической формы гранулы – фекалии грызунов, а также остатки пищи, которые встречаются в квартире в неожиданных местах, повреждения мебели и шум по ночам.
Некоторых мышей выдает характерный запах. Например, о наличии домовой мыши в помещении можно узнать только по специфическому „мышиному запаху“, который она выделяет.
Сами же мыши стараются избегать домов, где присутствует запах кошек и собак. Если возможности завести питомца нет, некоторые люди практикуют отпугивание грызунов при помощи поджигания небольшого количества шерсти собаки или кошки. Распространения такого запаха может поспособствовать отпугиванию грызунов.
…и полосатые
Помимо позвоночных животных, с приходом осени могут показаться в нашей квартире и различные членистоногие. Особенно часто среди беспозвоночных можно заметить разных перепончатокрылых.
В жизни таких насекомых, как шершни (Vespa crabro) и осы обыкновенные (Vespula vulgaris), уже в августе происходят большие изменения. Их рабочие особи погибают с приходом холодов, но до этого времени они могут залетать в дома людей в поисках каких-нибудь сладостей: фруктов, сиропов и соков.
Гибель с приходом осени ожидает и выполнивших свою миссию самцов после брачного полета. И только оплодотворённые самки начинают подыскивать уютные места для зимовки. Так они могут случайно попасть в наши дома.
Осы и шершни, залетающие с приходом осени в жилые помещения, могут напугать и вызвать желание как можно быстрее избавиться от непрошенного гостя. Не нужно паниковать.
Проще всего открыть окно и проследить, чтобы насекомое само вылетело на улицу.
Если залетевший в ваш дом нежелательный посетитель не торопится улетать в открытое окно, то, как и в случае с летучими мышами, для выдворения его может подойти небольшая коробка с плотным картоном вместо крышки.
Не стоит ловить насекомое при помощи тряпки. Жало шершня может проколоть слои материала, и тогда болезненных ощущений не избежать.