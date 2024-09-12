Незваные гости: кто может в преддверии холодов случайно попасть к вам домой?

Выпускать летучих мышей можно в темное время суток и в течение теплого периода. Если уже начались ночные заморозки, стоит связаться со специалистами из центра тревоги по номеру 1247.

Выпуская нежданного гостя из коробки, стоит учитывать, что летучей мыши, чтобы начать свой полет, нужно подняться на возвышенность. Рукокрылым трудно взлетать с земли из-за особенностей их строения. Поэтому, если животное из коробки не вылетает, лучше поместить его на широкую ветку дерева.

Чтобы не повредить нежные крылья летучей мыши, можно воспользоваться картонной коробкой с отдельной крышкой (коробка из-под обуви – хороший вариант).

Если же гость не торопится улетать и направляется в сторону шкафа или комода, то в этой ситуации возможен контакт с животным. Необходимо надеть перчатки! Хоть в нашей стране не было случаев переноса бешенства от летучих мышей к человеку, стоит помнить о своей безопасности при контакте с любыми дикими животными.

Если летучая мышь залетела в жилое помещение летом или в начале осени, то стоит открыть окно пошире и подождать, чтобы животное смогло вылететь на улицу.

В каких случаях можно выгонять летучую мышь на улицу, а при каких обстоятельствах нужно все же связаться со специалистами?

Но не нужно торопиться. Прежде всего следует учесть, что все виды летучих мышей, проживающих в Эстонии, находятся под охраной, и причинять вред им или месту их обитания категорически нельзя.

Обнаружив летучую мышь на занавеске или заметив, как она суетливо пролетает над потолком, хозяин дома первым делом решает: „Как быть? Какой предмет взять, чтобы выпроводить непрошенного гостя?“

Среди таких неожиданных гостей в начале сентября могут быть единственные способные к полету млекопитающие – летучие мыши. В начале лета рукокрылые стараются найти себе место для образования летних колоний. Тогда они могут случайно залетать в наши дома. А осенью некоторые виды летучих мышей стараются найти подходящее уютное местечко, чтобы пережить самое суровое время года. Для этих целей могут подойти различные постройки рядом с жилыми помещениями: сараи, подвалы и погреба.

Бывает и так, что в конце осени в подвале вы обнаружили малоподвижную летучую мышку. Не беспокойте ее! Некоторые виды летучих мышей, например северный кожанок (Eptesicus nilssonii), могут зимовать в подвалах и в погребах. Это – самый холодоустойчивый вид среди наших рукокрылых.

Также в подвале иногда можно встретить и летучую мышь с крупными ушами – бурого ушана (Plecotus auritus). Правда, когда этот зверек укладывается спать в своем зимнем убежище, длинные уши он часто прижимает так, что торчат только острые козелки, и тогда людям непросто определить этот вид по характерным длинным ушам.

Уже с наступлением теплых весенних дней летучие мыши сами покинут зимнее убежище. Но ни в коем случае не выгоняйте зверька на улицу, если на дворе – уже глубокая осень. Многократно потревоженная летучая мышь может не дожить до весны из-за расхода энергии на частые пробуждения и на согревание своего тела.

Соседи серые…

Среди других млекопитающих, которые могут оказаться в наших квартирах с приходом осени, можно выделить грызунов. В Эстонии проживают в том числе и синантропные виды, которые встречаются круглогодично именно там, где проживает человек.

В дикой природе встречаются лишь в теплое время года: черная крыса (Rattus rattus), серая крыса (Rattus norvegicus) и домовая мышь (Mus musculus).

В городской среде чаще встречается именно домовая мышь. Но могут промышлять и другие представители грызунов.

В частных домах, особенно недалеко от леса, могут находить приют с наступлением осени желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) и рыжая полевка (Myodes glareolus).

Очевидно, что соседство с домашней мышью, желтогорлой мышью, рыжей полевкой и разными видами крыс может быть омрачено порчей имущества и продуктов питания. При этом стоит помнить и о переносе заболеваний, таких как туляремия и хантавирусы.