Один предмет вычистит все волосы из слива в ванне на долгое время: как прочистить канализацию за минуту

Волосы являются типичным виновником засоров, особенно в ванных комнатах. Со временем волосы могут накапливаться и создавать значительное засорение. Многие домовладельцы нашли простое, но эффективное решение этой проблемы – трос для труб.

Что такое трос для труб?

Этот универсальный инструмент предназначен для проникновения глубоко в трубы и разбивания засоров. Обычно он состоит из длинного гибкого кабеля с крючком или щеткой на конце. Трос всовывается в трубу с вращениями. Благодаря этому инструмент легко разбивает засор и „уносит его с собой“.

Трос может физически удалить засор, в отличие от химических очистителей, которые просто разбивают засор. Его можно использовать для разных стоков, включая душевые кабины, раковины и ванны.

Как использовать трос

Выберите правильный размер. Они бывают разной длины. Постепенно протягивайте кабель в дренаж, поворачивая его во время движения.

Когда вы почувствуете сопротивление, это означает, что вы достигли места, где образовалась пробка. Продолжайте вращать и толкать, пока засор не разорвется. Осторожно извлеките трос вместе с мусором и промойте дренаж горячей водой, чтобы удалить остатки мусора.

Подводя итог, дренажный трос является простым и эффективным инструментом для прочистки засоренных стоков.