Размером с голову! Хозяйка из Латвии вырастила помидор весом почти 2 килограмма

„Я выращиваю помидоры сколько себя помню“, — говорит она. Раньше Илзе собирала собственные семена из томатов, купленных на рынках, или хорошие семена, купленные на томатных ярмарках, но этой весной она решила, что пора попробовать купить семена через интернет. Так, семена из Цесиса — из ассортимента коллекционера томатов Tomato AM — попали в Латгалию. „Помидоры получились просто замечательные“, — говорит она.

В другие годы она выращивала в теплице и более крупные помидоры, но такие огромные плоды у нее впервые. „В прошлом году они тоже были большими, но не настолько. В этом году в Латгалии было довольно сухое лето, хотя и шли дожди. Весной дни были теплыми, а ночи очень холодными, что не понравилось помидорам. Но в целом урожай очень большой! И не только в моей теплице — у других в округе тоже все замечательно. Правда, такого гиганта я видела только у себя, по крайней мере, пока“.