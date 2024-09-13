13.09.2024, 14:03
Размером с голову! Хозяйка из Латвии вырастила помидор весом почти 2 килограмма
ФОТО: Частный архив
В этом году Илзе Янише удалось вырастить гигантский помидор весом 1733 грамма в своей теплице в Берзпилсской волости Балвского района. Название этого сорта говорит само за себя: Gigante Farina. Илзе не скрывает, что балует свои растения натуральными удобрениями, которые приводят к очень хорошему урожаю, пишет Delfi Dom&Sad.
„Я выращиваю помидоры сколько себя помню“, — говорит она. Раньше Илзе собирала собственные семена из томатов, купленных на рынках, или хорошие семена, купленные на томатных ярмарках, но этой весной она решила, что пора попробовать купить семена через интернет. Так, семена из Цесиса — из ассортимента коллекционера томатов Tomato AM — попали в Латгалию. „Помидоры получились просто замечательные“, — говорит она.
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