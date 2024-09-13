Против депрессии и головных болей: профессор назвал вещь в интерьере, которая улучшает самочувствие

В последнее время, в каждом помещении, где оказывается профессор, она обязательно рассматривает горшки с цветами. Кэти заметила, что сейчас все больше хозяек отказываются от живых цветов в пользу муляжей. Большинство поступает так, потому что следить за домашними растениями непросто. Однако Кэти уверена: оно того точно стоит.

Девушка провела большое исследования влияния живых растений на наше самочувствие. Кэти потратила много времени на анализ биологических показателей, однако точку в изучении этого вопроса поставил все-таки эксперимент. Участников опыта поделили на две группы: кто-то из них проводил время в комнате с живыми растениями, а кто-то с качественным муляжом, который запросто можно спутать с живым цветком.

Большинство людей даже не обратили внимание, что в комнате стоит горшок с настоящим растением. Однако их показатели жизнедеятельности все сказали за них. Те, кто был рядом с живыми растениями, чувствовали себя гораздо лучше: у них снижался уровень стресса, исчезала головная боль, они становились энергичнее, проходила сонливость и усталость. Оказалось, что даже наблюдение за живыми растениями может помочь справиться с массой ежедневных проблем.

Поэтому Кэти настаивает: как можно больше людей должно отказаться от муляжей растений. Даже небольшой горшок с цветами на комнату будет не только эффектным декором, но и поможет каждый день чувствовать себя лучше.