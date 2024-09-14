Полезные советы
14.09.2024, 08:07

Ни капли химии и никакого трения: просто полейте этим ковер – и пятна исчезнут сами собой

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Обнаружили пятно на ковре? Не спешите покупать дорогие чистящие средства! Существует простой и эффективный способ избавиться даже от самых стойких загрязнений с помощью обычной водки, пишет Telegraf со ссылкой на www.nbcnews.com.

Почему водка?

Содержащийся в водке спирт растворяет большинство бытовых загрязнений. А еще в отличие от агрессивных химикатов водка не выводит цвет.

Как очистить ковер с помощью водки: пошаговая инструкция

Аккуратно удалите излишки жидкости с помощью бумажных полотенец. Слегка смочите ватный диск водкой и осторожно протрите пятно. Оставьте ковер сохнуть естественным путём.

Чем быстрее вы начнете очищение, тем эффективнее будет результат. Для стойких пятен можно повторить процедуру несколько раз. А еще – проверьте именно ваш ковер на незаметном участке. Перед тем, как обрабатывать все пятно, проверьте реакцию ковра на водку на небольшой части где-то за диваном.

Этот метод подходит для большинства типов ковров, но перед использованием всегда проверяйте инструкцию изготовителя.

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RusDelfi
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