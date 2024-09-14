Ни капли химии и никакого трения: просто полейте этим ковер – и пятна исчезнут сами собой

Почему водка?

Как очистить ковер с помощью водки: пошаговая инструкция

Чем быстрее вы начнете очищение, тем эффективнее будет результат. Для стойких пятен можно повторить процедуру несколько раз. А еще – проверьте именно ваш ковер на незаметном участке. Перед тем, как обрабатывать все пятно, проверьте реакцию ковра на водку на небольшой части где-то за диваном.