Ни капли химии и никакого трения: просто полейте этим ковер – и пятна исчезнут сами собой(1)
Обнаружили пятно на ковре? Не спешите покупать дорогие чистящие средства! Существует простой и эффективный способ избавиться даже от самых стойких загрязнений с помощью обычной водки, пишет Telegraf со ссылкой на www.nbcnews.com.
Почему водка?
Содержащийся в водке спирт растворяет большинство бытовых загрязнений. А еще в отличие от агрессивных химикатов водка не выводит цвет.
Как очистить ковер с помощью водки: пошаговая инструкция
Аккуратно удалите излишки жидкости с помощью бумажных полотенец. Слегка смочите ватный диск водкой и осторожно протрите пятно. Оставьте ковер сохнуть естественным путём.
Чем быстрее вы начнете очищение, тем эффективнее будет результат. Для стойких пятен можно повторить процедуру несколько раз. А еще – проверьте именно ваш ковер на незаметном участке. Перед тем, как обрабатывать все пятно, проверьте реакцию ковра на водку на небольшой части где-то за диваном.
Этот метод подходит для большинства типов ковров, но перед использованием всегда проверяйте инструкцию изготовителя.