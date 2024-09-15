Контейнеры для еды будут как новые: эксперт назвала бесплатное средство для очистки проблемной посуды

Telegraf пишет, что делать, если вам надоели желтые пятна на пластиковых контейнерах для еды. Эти пятна на пластике появляются со временем и очень тяжело поддаются удалению. К счастью, есть простой и эффективный способ отбелить их без использования агрессивных химикатов – сила солнца. Об этом для realsimple рассказала Донна Смоллин Купер, эксперт по уборке.