Контейнеры для еды будут как новые: эксперт назвала бесплатное средство для очистки проблемной посуды(2)
Telegraf пишет, что делать, если вам надоели желтые пятна на пластиковых контейнерах для еды. Эти пятна на пластике появляются со временем и очень тяжело поддаются удалению. К счастью, есть простой и эффективный способ отбелить их без использования агрессивных химикатов – сила солнца. Об этом для realsimple рассказала Донна Смоллин Купер, эксперт по уборке.
Как солнце поможет вам отмыть контейнеры?
Солнечный свет обладает естественными отбеливающими свойствами. Оно помогает разложить органические вещества, вызывающие пожелтение пластика, и вернуть контейнерам их первозданный вид.
Как это работает?
Сначала тщательно вымойте контейнеры с моющим средством и теплой водой. Это поможет удалить остатки пищи и жира. Разложите чистые контейнеры на чистом полотенце или решетке на открытом солнце. Убедитесь, что они не будут затенены.
Оставьте контейнеры на солнце на 8-10 часов. За это время солнечные лучи успеют поработать над отбеливанием пластика. По истечении времени промойте контейнеры снова чистой водой и дайте им полностью высохнуть.
Использование солнечного света – это естественный и безопасный способ очищения. Вы сможете легко и эффективно отбелить контейнеры для еды и продлить их срок службы.