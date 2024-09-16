Забудете о кондиционере для белья: какое копеечное средство справится лучше
Рассказываем, каким копеечным средством можно заменить кондиционер для белья.
Чем заменить кондиционер для белья
Стоит отметить, что сделать такой кондиционер сможет каждый, он будет стоить копейки, а результат от его использования будет даже лучше, чем от использования дорогостоящих фирменных средств.
Для приготовления натурального кондиционера для белья понадобится:
пищевая сода — 1/2 стакана;
соль — 1/2 стакана;
эфирное масло – 20 капель.
Соль в составе средства смягчает воду, обеспечивает более эффективное проникновение порошка в структуру ткани, устраняет запахи и бактерии. Сода также смягчит воду, поможет справиться с неприятными запахами на одежде и белье и эффективно удалит даже сложные пятна. Эфирное масло придаст белью приятный аромат. Хранить готовое стиральное средство можно в стеклянной или пластиковой емкости с крышкой.
Использовать его можно двумя способами:
добавлять непосредственно в барабан стиральной машины в количестве 2 ч.л;
для предварительного замачивания перед стиркой (2 ч. л. средства на 5 л воды).