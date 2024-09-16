Забудете о кондиционере для белья: какое копеечное средство справится лучше

Чем заменить кондиционер для белья

Стоит отметить, что сделать такой кондиционер сможет каждый, он будет стоить копейки, а результат от его использования будет даже лучше, чем от использования дорогостоящих фирменных средств.

Соль в составе средства смягчает воду, обеспечивает более эффективное проникновение порошка в структуру ткани, устраняет запахи и бактерии. Сода также смягчит воду, поможет справиться с неприятными запахами на одежде и белье и эффективно удалит даже сложные пятна. Эфирное масло придаст белью приятный аромат. Хранить готовое стиральное средство можно в стеклянной или пластиковой емкости с крышкой.