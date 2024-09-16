„Символ роскоши“, который портит вашу ванну: дизайнеры захейтили популярное и дорогое решение

В 80-х и 90-х годах считалось, что чем больше ванна, тем лучше. Угловые ванны и джакузи были символом роскоши и престижа. Однако современные дизайнеры все чаще отказываются от тренда. Об этом для h omesandgardens.com рассказала дизайнер Николь Рой.

Крупногабаритные ванночки с высокими бортами не только трудно чистить. Они еще занимают много места. Особенно это актуально для угловых ванн, делающих пространство ванной комнаты тесным и неудобным.

Что установить вместо угловой ванны

На смену громоздким угловым ваннам приходят более современные и функциональные решения. Встроенные ванны с гладкой каменной столешницей или отдельно стоящие ванны имеют ряд преимуществ. Лаконичный дизайн и обтекаемые формы визуально расширяют пространство ванной комнаты. Простая конструкция облегчает уборку, а отсутствие лишних элементов делает ванну более удобной в использовании.

Если вы планируете обновить ванную, стоит отказаться от устаревших угловых ванн и джакузи в пользу более современных и функциональных решений.