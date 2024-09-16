„Символ роскоши“, который портит вашу ванну: дизайнеры захейтили популярное и дорогое решение
Модные тенденции в ванной комнате меняются столь же быстро, как и в гардеробе. Если ваш санузел не обновлялся уже несколько лет, возможно некоторые элементы в нем давно устарели. Особенно это касается угловых ванн и спа-ванн, пишет Telegraf.
В 80-х и 90-х годах считалось, что чем больше ванна, тем лучше. Угловые ванны и джакузи были символом роскоши и престижа. Однако современные дизайнеры все чаще отказываются от тренда. Об этом для homesandgardens.com рассказала дизайнер Николь Рой.
Крупногабаритные ванночки с высокими бортами не только трудно чистить. Они еще занимают много места. Особенно это актуально для угловых ванн, делающих пространство ванной комнаты тесным и неудобным.
Что установить вместо угловой ванны
На смену громоздким угловым ваннам приходят более современные и функциональные решения. Встроенные ванны с гладкой каменной столешницей или отдельно стоящие ванны имеют ряд преимуществ. Лаконичный дизайн и обтекаемые формы визуально расширяют пространство ванной комнаты. Простая конструкция облегчает уборку, а отсутствие лишних элементов делает ванну более удобной в использовании.
Если вы планируете обновить ванную, стоит отказаться от устаревших угловых ванн и джакузи в пользу более современных и функциональных решений.