Наш сад
18.09.2024, 07:07

В холодильник или на полочку? Вы не знали, как правильно хранить яблоки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Africa Studio | Shutterstock

Яблоки – это не только вкусный и полезный фрукт, но и универсальный ингредиент для многих блюд. Чтобы наслаждаться их свежим вкусом подольше, важно знать, где их правильно хранить, пишет Telegraf.

Многие задаются вопросом: лучше ли хранить яблоки в холодильнике или на кухонном столе? И ответ зависит от нескольких факторов. Подробно рассказываем об этом вместе с express.co.uk.

От чего зависит срок хранения яблок:

  • Некоторые сорта хранятся дольше других.

  • Если в комнате тепло, яблоки быстрее портятся.

  • Высокая влажность может способствовать развитию плесени.

  • Этилен, выделяющий яблоки, может ускорить созревание других фруктов, поэтому лучше хранить их отдельно.

Как правильно хранить яблоки?

По словам экспертов, лучшее место для хранения яблок – холодильник. Там они могут храниться свежими в течение 6-8 недель. Холод помогает замедлить процессы созревания и гниения. Если у вас нет места в холодильнике, можно хранить яблоки на кухонном столе, но недолго. В таком случае их лучше обернуть в бумагу и хранить отдельно от других фруктов.

Почему не следует хранить яблоки с другими фруктами?

Яблоки выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание других фруктов. Поэтому, если вы храните яблоки вместе с бананами или авокадо, эти фрукты созреют быстрее.

Итак, хотя яблоки можно хранить как в холодильнике, так и на кухонном столе, лучше всего положить их в холодильник.

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