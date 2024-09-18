В холодильник или на полочку? Вы не знали, как правильно хранить яблоки

Многие задаются вопросом: лучше ли хранить яблоки в холодильнике или на кухонном столе? И ответ зависит от нескольких факторов. Подробно рассказываем об этом вместе с express.co.uk .

От чего зависит срок хранения яблок:

Некоторые сорта хранятся дольше других.

Если в комнате тепло, яблоки быстрее портятся.

Высокая влажность может способствовать развитию плесени.

Этилен, выделяющий яблоки, может ускорить созревание других фруктов, поэтому лучше хранить их отдельно.

Как правильно хранить яблоки?

По словам экспертов, лучшее место для хранения яблок – холодильник. Там они могут храниться свежими в течение 6-8 недель. Холод помогает замедлить процессы созревания и гниения. Если у вас нет места в холодильнике, можно хранить яблоки на кухонном столе, но недолго. В таком случае их лучше обернуть в бумагу и хранить отдельно от других фруктов.

Почему не следует хранить яблоки с другими фруктами?

Яблоки выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание других фруктов. Поэтому, если вы храните яблоки вместе с бананами или авокадо, эти фрукты созреют быстрее.

Итак, хотя яблоки можно хранить как в холодильнике, так и на кухонном столе, лучше всего положить их в холодильник.