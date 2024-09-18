В средствах для стирки могут быть вредные для здоровья ингредиенты. Чего стоит опасаться

Какие вредные ингредиенты встречаются в средствах для стирки

Анионные ПАВ. Поверхностно-активные вещества присутствуют во многих стиральных средствах. Самые агрессивные из них — анионные. Чаще всего их можно найти в составе бюджетных порошков. Они могут вызывать раздражение кожи.

Хлорсодержащие отбеливатели. Они могут вызвать раздражение и даже ожоги при контакте с кожей, предупредил доцент РТУ МИРЭА, к. х. н. Андрей Дорохов. Оптические отбеливатели, которые делают ткань белее без фактического удаления загрязнений, могут остаться на одежде после стирки. Это увеличивает риск их контакта с кожей. Фосфаты. Могут негативно влиять на кожу и вызывать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, сказал химик „Ленте.ру“. Синтетические ароматизаторы с фталатами часто провоцируют аллергические реакции.

Что делать, если у вас чувствительная кожа

Если у вас чувствительная кожа или вы склонны к аллергиям, стоит пользоваться специальными гипоаллергенными средствами для стирки, посоветовал эксперт. В них обычно не добавляют вышеперечисленные ингредиенты.

На упаковке такого средства будет пометка о том, что оно прошло дерматологические испытания и не содержит потенциально раздражающих компонентов.