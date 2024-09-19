Включите эту функцию и счета за коммуналку сократятся: простой способ сэкономить на стирке

Как сократить затраты на стирку

Самый эффективный способ экономии — стирка при низких температурах (30–40 °C или даже холодная стирка). Большая часть энергии, потребляемой стиральной машиной, уходит на нагрев воды, поэтому стирка в холодной воде значительно снижает энергопотребление. Кроме того, современные моющие средства разработаны так, чтобы эффективно работать даже при низких температурах.

Пользуйтесь режимом Eco или Energy Saver. Он есть в большинстве современных моделей машин. Этот режим хоть и стирает белье дольше, но в то же время использует меньше воды и электроэнергии. Это идеальный вариант для повседневной стирки вещей, которые не требуют глубокой очистки.

Эко-режим в среднем помогает на 38 % меньше потреблять электроэнергию и на 33% сократить использование воды, по сравнению с другими режимами стирки.

Короткий цикл (Quick Wash) — еще один способ сэкономить, если белье не очень сильно загрязнено. Он тратит меньше времени, воды и электричества, но подходит только для небольших объемов стирки.

Для максимальной экономии важно загружать стиральную машину полностью, но не перегружать ее. Полная загрузка позволяет использовать воду и электричество максимально эффективно, тогда как полупустая машина тратит те же ресурсы, но стирает меньше белья.

Некоторые стиральные машины позволяют установить таймер для стирки в ночное время или в часы, когда электроэнергия дешевле. Эта функция полезна, если вы используете двухзонный счетчик.