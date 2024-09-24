Нужно ли поливать в сентябре сад и огород: частая ошибка дачников

В сентябре часто еще тепло и у многих на огородах еще дозревают помидоры и сладкий перец, лежат тыквы, стоит некопанная морковь и свекла, а где-то еще и поздняя картошка. Но, если летом грядки, клумбы и деревья поливались чуть ли не каждый день, то осенью полив сходит на нет - ведь уж не так жарко, думают огородники и садоводы. УНИАН выясняет, нужно ли поливать в сентябре огород и сад, как часто и как правильно это делать.

Зачем и как часто поливать огород в сентябре

Так как в сентябре на огороде еще растут овощи или зелень, то полив им просто необходим - растения не смогут расти без своевременного орошения. Кроме этого, сентябрь может быть не просто теплым, а даже засушливым, поэтому преждевременно отказаться от полива будет легкомысленно.

Что можно поливать в сентябре:

помидоры;

огурцы;

сладкий перец;

баклажаны;

кабачки;

зелень.

Корнеплоды - морковку и свеклу - также можно поливать, но полив прекращают за 1-2 недели до сбора урожая.

Осенний полив должен быть более умеренным и не таким частым, как летом. Ориентироваться лучше всего на три фактора:

состояние растений на огороде;

влажность почвы;

погоду.

То есть, вполне может быть достаточно и 1-2 поливов в неделю, учитывая, что солнце уже не такое активное и влага испаряется не так быстро, как летом. Но вот молодые растения поливать нужно обязательно – влага им необходима для формирования корневой системы.

Можно ли поливать растения, когда холодно? Да, но делать это лучше с утра, здесь работает первое правило полива: в жаркую погоду поливаем вечером, в прохладную - утром. При этом вода при таком поливе должна быть теплее, чем температура воздуха. Обычную норму полива сокращают, но без воды растения оставлять нельзя – так они быстрее замерзнут.

Нужно ли поливать деревья в сентябре