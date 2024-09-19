Названы растения, очищающие воздух в квартире от токсинов

Кроме того, качество воздуха в квартире улучшает сансевиерия. По словам биолога, она выделяет кислород в ночное время и удаляет токсины из воздуха. При выборе растений для дома Лялина призвала не забывать об их безопасности для детей и животных, которые могут случайно съесть листья или цветы. Она также напомнила о полезных свойствах Алоэ вера.