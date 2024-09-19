Как создать дома уютную атмосферу осени: 6 шагов, которые преобразят интерьер до неузнаваемости

Вместе с экспертами маркетплейса Flowwow собрали несколько рекомендаций о том, как это сделать.

Пастельные оттенки

После яркого лета, с его щедрой зеленью и васильково-синим небом, так приятно дать отдых глазам и окружить себя нежными тонами бежевого, коричневого, песочного. Уберите из интерьера кричащие элементы, замените их пастельным декором — и ваш дом тут же приобретет более степенный и благородный вид.

Уютные фактуры

Когда за окном кружат листья и моросит дождь, так приятно укутаться во что-нибудь мягкое! Осень — время велюра, твида, крупной вязки. Необязательно полностью обновлять текстиль в доме: можно создать настроение из того, что есть под рукой. Например, рассадить на полках вязаных зверьков ручной работы, а на спинку кресла небрежно бросить пару длинных шарфов.

Мягкий свет

За окном сгущается ранняя темнота? Отлично, значит, пора зажигать низкие желтые лампы и ночники, чтобы тени играли на стенах, а теплый золотистый свет придавал загадочности каждому предмету в комнате. Тренд сезона — минималистичные объекты, превращенные в светильники: птичьи клетки, радиаторы, абажуры в форме ведерок и старых чайников.

Немного графики

Когда из интерьера уходят яркие тона, им на смену приходят выразительные линии. Подсвечники, вазы, гипсовые кашпо с „мятым“ эффектом или четко прорисованным геометрическим орнаментом создают ненавязчивую игру света и тени в каждой своей грани.

Упоительные ароматы

Атмосфера в доме была бы неполной без особенного, узнаваемого аромата. Для осени отлично подходят сладковатые, приглушенные запахи айвы, сливы, груши, тыквы, клюквы и пряностей. К ним хорошо подходят земляные и древесные нотки: дуб, амбра, пало санто. Можно выбрать аромадиффузор или каждый вечер зажигать соевую свечу, чье пламя на 2–3 часа оставляет после себя деликатный аромат.

Атмосферная посуда