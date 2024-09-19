Как создать дома уютную атмосферу осени: 6 шагов, которые преобразят интерьер до неузнаваемости
Дни короче, тени длиннее, а ароматы в прозрачном воздухе ощущаются острее. Осенние месяцы полны особого очарования! Напоминаем: иногда достаточно изменить в привычном интерьере всего две-три детали, чтобы с головой окунуться в медлительное, лирическое, тыквенно-амбровое настроение осени, пишет wday.ru.
Вместе с экспертами маркетплейса Flowwow собрали несколько рекомендаций о том, как это сделать.
Пастельные оттенки
После яркого лета, с его щедрой зеленью и васильково-синим небом, так приятно дать отдых глазам и окружить себя нежными тонами бежевого, коричневого, песочного. Уберите из интерьера кричащие элементы, замените их пастельным декором — и ваш дом тут же приобретет более степенный и благородный вид.
Уютные фактуры
Когда за окном кружат листья и моросит дождь, так приятно укутаться во что-нибудь мягкое! Осень — время велюра, твида, крупной вязки. Необязательно полностью обновлять текстиль в доме: можно создать настроение из того, что есть под рукой. Например, рассадить на полках вязаных зверьков ручной работы, а на спинку кресла небрежно бросить пару длинных шарфов.
Мягкий свет
За окном сгущается ранняя темнота? Отлично, значит, пора зажигать низкие желтые лампы и ночники, чтобы тени играли на стенах, а теплый золотистый свет придавал загадочности каждому предмету в комнате. Тренд сезона — минималистичные объекты, превращенные в светильники: птичьи клетки, радиаторы, абажуры в форме ведерок и старых чайников.
Немного графики
Когда из интерьера уходят яркие тона, им на смену приходят выразительные линии. Подсвечники, вазы, гипсовые кашпо с „мятым“ эффектом или четко прорисованным геометрическим орнаментом создают ненавязчивую игру света и тени в каждой своей грани.
Упоительные ароматы
Атмосфера в доме была бы неполной без особенного, узнаваемого аромата. Для осени отлично подходят сладковатые, приглушенные запахи айвы, сливы, груши, тыквы, клюквы и пряностей. К ним хорошо подходят земляные и древесные нотки: дуб, амбра, пало санто. Можно выбрать аромадиффузор или каждый вечер зажигать соевую свечу, чье пламя на 2–3 часа оставляет после себя деликатный аромат.
Атмосферная посуда
Чтобы сделать привычную трапезу по-осеннему аппетитной, можно обновить сервировку стола: сменить тонкое стекло и фарфор на более грубые глиняные чашки с толстыми стенками (они так хорошо держат тепло чая или кофе), а закуски подавать на тяжелых деревянных досках.