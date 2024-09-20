Экономия электроэнергии на кухне: эти ошибки совершает почти каждый
Как известно, в кухне потребляется едва ли не самое большое количество электроэнергии по сравнению с другими комнатами. Крупные электроприборы, такие как духовка или холодильник, а также небольшие кухонные гаджеты могут потреблять много электроэнергии, если их использовать неправильно, пишет Telegraf.
Если вы хотите сэкономить электроэнергию на кухне, вам следует избегать нескольких ошибок. Рассказываем о них подробнее.
Как экономить электроэнергию в кухне
Обычно во время приготовления блюд хозяева заранее включают электрическую духовку, чтобы она прогрелась. Действительно, в некоторых рецептах есть рекомендация ставить продукты в разогретую духовку. Нежное тесто, такое как бисквит, заварное тесто или суфле, необходимо ставить в разогретую духовку, чтобы сохранить пышную консистенцию и не разрушить ее.
В других случаях можно отказаться от предварительного нагрева. В этом случае вы сможете сэкономить до 20% электроэнергии, отмечает Utopia.
Значительную долю электроэнергии на кухне потребляет посудомоечная машина. Сократить расход можно, если немного поменять свои привычки в использовании этого прибора.
Используйте посудомойку только при полной загрузке, это поможет сэкономить не только электроэнергию, но и воду. Частая работа полупустой машины увеличивает потребление ресурсов.
Многие посудомоечные машины имеют эко-режимы (Eco), которые работают при более низкой температуре и потребляют меньше энергии. Хотя цикл может быть дольше, общий расход электричества снижается.
Горячая сушка — одна из самых энергоемких функций. Отключив ее, можно оставить посуду сохнуть естественным образом, открыв дверцу машины в конце цикла.
Не используйте режимы, которые предполагают предварительное ополаскивание посуды. Это сэкономит и воду, и электроэнергию.
Регулярная очистка фильтров и форсунок посудомоечной машины улучшает ее производительность и сокращает время работы, что снижает расход электроэнергии.
Если посуда не слишком грязная, можно выбрать короткий цикл мойки, который использует меньше воды и энергии.
Обратите внимание на положение холодильника. Мало кто задумывается об этом, когда обустраивает свою кухню, но в зависимости от того, насколько близко ваш холодильник находится к источникам тепла, тем больше работы ему приходится выполнять. По возможности устройство не следует размещать рядом с обогревателем. Прямые солнечные лучи и непосредственная близость к плите и духовке также снижают энергоэффективность.
Еще одна популярная ошибка в использовании холодильника — установка очень низкой температуры. Регулятор температуры обычно выдает значение от 1 (прохладно) до 6 или 7 (очень холодно). Любой, кто думает, что уровень 3 или 4 — это идеальная золотая середина, ошибается. Фактически, в большинстве случаев достаточно уровней 1 или 2. Это соответствует примерно 7 градусам Цельсия в середине холодильника.
Проверить, правильная ли температура в холодильнике, можно с помощью сливочного масла. Если при нажатии на него не остается вмятины, значит, температура слишком низкая.
Одним из наиболее часто применяемых приборов в кухне является электрочайник. Его использование можно сделать более экономичным, если придерживаться нескольких простых советов:
не кипятить больше воды, чем нужно в данный момент. Если вам нужно только одну чашку чая, налейте ровно столько воды;
накипь на нагревательном элементе электрочайника снижает его эффективность. Регулярно очищайте чайник от накипи с помощью специальных средств или уксуса и лимонной кислоты;
если нужно поддерживать воду горячей, лучше перелить ее в термос, чем снова кипятить через некоторое время. Это особенно полезно в зимний период;
если вам нужно кипяченая вода для приготовления пищи, кофе или чая, продумайте, как это можно сделать за один раз, чтобы не кипятить воду несколько раз подряд.