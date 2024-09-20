Экономия электроэнергии на кухне: эти ошибки совершает почти каждый

Если вы хотите сэкономить электроэнергию на кухне, вам следует избегать нескольких ошибок. Рассказываем о них подробнее.

Как экономить электроэнергию в кухне

Обычно во время приготовления блюд хозяева заранее включают электрическую духовку, чтобы она прогрелась. Действительно, в некоторых рецептах есть рекомендация ставить продукты в разогретую духовку. Нежное тесто, такое как бисквит, заварное тесто или суфле, необходимо ставить в разогретую духовку, чтобы сохранить пышную консистенцию и не разрушить ее.

В других случаях можно отказаться от предварительного нагрева. В этом случае вы сможете сэкономить до 20% электроэнергии, отмечает Utopia .

Значительную долю электроэнергии на кухне потребляет посудомоечная машина. Сократить расход можно, если немного поменять свои привычки в использовании этого прибора.

Используйте посудомойку только при полной загрузке, это поможет сэкономить не только электроэнергию, но и воду. Частая работа полупустой машины увеличивает потребление ресурсов.

Многие посудомоечные машины имеют эко-режимы (Eco), которые работают при более низкой температуре и потребляют меньше энергии. Хотя цикл может быть дольше, общий расход электричества снижается.

Горячая сушка — одна из самых энергоемких функций. Отключив ее, можно оставить посуду сохнуть естественным образом, открыв дверцу машины в конце цикла.

Не используйте режимы, которые предполагают предварительное ополаскивание посуды. Это сэкономит и воду, и электроэнергию.

Регулярная очистка фильтров и форсунок посудомоечной машины улучшает ее производительность и сокращает время работы, что снижает расход электроэнергии.

Если посуда не слишком грязная, можно выбрать короткий цикл мойки, который использует меньше воды и энергии.