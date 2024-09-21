Зарядка – огонь: почему загораются гаджеты и что делать, чтобы этого избежать?

Но наибольший риск возгорания возникает во время подзарядки техники. Тууль вспоминает случай, когда из одного частного дома в Табасалу поступил сигнал тревоги, и патруль G4S приехал на место происшествия:

При этом, если аккумулятор поврежден, то не имеет значения, подключен ли прибор к электросети: взорваться он может в любом случае, предупреждает Максим Тууль: „Угрозы нет только в том случае, если аккумулятор полностью разряжен“.

По словам Максима Тууля, с целой батареей ничего не случится даже в жару, но если устройство уже роняли или аккумулятор поврежден, то из-за высокой температуры аккумулятор может загореться и даже взорваться. „У аккумуляторов нет отдельного охлаждения. Если температура процессора уже достигает 60 градусов, и тут ставится на зарядку севший аккумулятор, температура может подняться до критической отметки: чем жарче среда, тем выше и температура внутри компьютера“, – подчеркивает эксперт.

Он поясняет: „Современные ноутбуки очень тонкие, и аккумулятор располагается рядом с видеокартой и процессором. А это приносит новую проблему: вздувшиеся аккумуляторы“.

„Главная причина пожаров – электричество, и поскольку в домах становится все больше электроприборов, многие из которых работают на аккумуляторах, опасность пожаров растет, – говорит Максим Тууль , руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti. – Мы видели как загоревшиеся телефоны и электрические зубные щетки, так и игрушки“.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки – практически все современные гаджеты используют литий-ионные батареи, которые, несмотря на свою эффективность, могут представлять серьезную опасность при неправильной эксплуатации или производственных дефектах.

В последнее время количество случаев возгораний из-за неисправных аккумуляторов увеличивается. По данным Дарьи Денисовой , советника коммуникационного отдела Спасательного департамента, за последние полтора года было 40 возгораний из-за аккумуляторов – например, в самокатах, велосипедах и электроприборах. И количество вызовов продолжает расти, так как люди стали использовать всё больше техники, работающей на аккумуляторах.

Тууль не рекомендует держать устройство постоянно подключенным к сети – стоит отсоединять адаптер, когда прибор зарядится на 80 процентов. Это имеет значение и с точки зрения срока службы аккумулятора.

В качестве действенной превентивной меры Максим Тууль называет отключение аккумулятора от сети – даже несмотря на то, что это не предотвратит его взрыв на сто процентов. „Мы никогда не знаем заранее, когда произойдет перебой в подаче электричества, из-за которого зарядное устройство может перегреться и загореться. Также мы не знаем, когда гроза настигнет электросистему нашего дома“, – поясняет эксперт.

Не нужно забывать и о том, что техника „устает“, дополняет Тууль. „Например, из-за обычного ноутбука все здание может сгореть дотла. Если компьютер подключен к электросети 24/7, с годами растет вероятность того, что его аккумулятор вздуется. Это потенциальная опасность пожара, не исключено, что в результате взрыва аккумулятора начнется пожар“, – предупреждает специалист.

Следует обращать внимание и на то, чтобы процесс зарядки мобильного телефона был безопасным. „Главное – не заряжайте телефон на мягкой мебели, например, на диване или кровати. Безопаснее положить телефон на стол или прикроватную тумбочку. Мягкая мебель способна препятствовать циркуляции воздуха рядом с телефоном, что может привести к перегреву устройства“, – объясняет эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.

„Процессы, происходящие во время зарядки холодной литиевой батареи, могут повредить внутреннюю структуру устройства, что создает риск воспламенения, – поясняет специалист Спасательного департамента. – Для холодных литиевых батарей необходимо, чтобы перед зарядкой они нагрелись до комнатной температуры, а во время зарядки было обеспечено их достаточное охлаждение“.

Как отмечает Дарья Денисова, необходимо следить за тем, чтобы зарядка литий-ионных батарей не происходила при слишком низких или слишком высоких температурах.

„Выяснилось, что в гараже на первом этаже здания во время зарядки загорелся гироскутер. Пожар начался из-за неисправной электросистемы устройства, загорелся и находившийся рядом контейнер для одежды“.

„Полная зарядка не идет литий-ионным батареям на пользу. Срок службы аккумулятора сокращается, возрастает риск, что он вздуется“, – говорит эксперт.

Также важно заряжать приборы предназначенными для этого устройствами, сходятся во мнении эксперты. Максим Тууль приводит в пример несчастный случай, произошедший в апреле в деревне Лохва (волость Луунья) – там загорелся электросамокат, который заряжали при помощи самодельного адаптера для автомобильного аккумулятора.

По словам Тууля, предположительно в батарее возникла неполадка, и он взорвался. К сараю прилегала подсобная постройка, в которой хранили газовые баллоны и бензин. К счастью, жилец дома смог самостоятельно потушить самокат и висевшие рядом на вешалке куртки шестикилограммовым порошковым огнетушителем.

Не только телефоны и ноутбуки

А как же быть с э-сигаретами? Этот резонный вопрос возникает у тех, кто пользуется этими устройствами – ведь в них также есть аккумулятор.

Потенциальная опасность есть, признает Теэви Пухм, маркетинговый стратег компании Nicorex Baltic OÜ, как и в случае с любыми другими электронными приборами, но вероятность мала – при условии соблюдения правильных мер безопасности, а именно: не оставлять электронную сигарету в жарких местах, таких, как автомобиль, на солнце; правильно ухаживать за аккумуляторами и не использовать поврежденные; избегать перезарядки – не оставлять сигарету подключенной к сети дольше, чем предусмотрено временем зарядки. Также важно, поясняет Пухм, тщательно следить за состоянием прибора и соблюдать рекомендации по уходу и использовать зарядные устройства, рекомендованные производителем.

То же касается и смарт-часов, в которых установлены литиевые аккумуляторы.

„Пожаров, вызванных зарядками и аккумуляторами телефонов, вспоминается сразу несколько, а что касается смарт-часов, таких пожаров у наших клиентов в последние годы не происходило“, – успокаивает Максим Тууль.

Но даже несмотря на все меры предосторожности риск возгорания техники останется с нами навсегда, предупреждают эксперты.

„Hа рынок выходит все больше устройств с аккумуляторами, они становятся все более мощными и опасными. Ведь недостаточно, чтобы аккумулятора хватило на один час. Все хотят, чтобы он работал как можно дольше, – говорит Максим Тууль. – Так и появляются все более крупные аккумуляторы, которые в случае повреждения могут причинить значительно больший ущерб“.

Недавние случаи пожаров, причиной которых стала электроника Источник: Спасательный департамент, G4S 17 мая спасатели получили сообщение, что в Тарту на велопарковке у магазина Kivilinna Konsum дымится электровелосипед. Спасатели потушили дымившийся аккумулятор велосипеда углекислотным огнетушителем.

16 июля в Хаапсалу загорелся подвал пятиэтажного жилого дома. Ранее в Пярнумаа взорвался и загорелся легковой автомобиль. Оба пожара начались из-за неправильно хранившихся аккумуляторов.

16 июля спасатели Раквере получили сообщение, что помещения офиса, расположенного в волости Хальяла на Раквереском шоссе, задымлены. Выяснилось, что на столе в офисе загорелся внешний аккумулятор, огонь потух, а устройство продолжало дымить. Никто не пострадал.

6 августа в Пярнумаа загорелась большая конюшня с манежем. В результате пожара сгорело все оборудование для верховой езды и бытовые помещения, а также манеж пострадал от огня. К счастью, ни одна лошадь не пострадала. Причиной пожара стал аккумулятор электрического велосипеда, который при зарядке взорвался и поджёг окружающее пространство.

Комментарий Весте Кивипалу, директор по маркетингу OnOff Как проверить электронику и другие устройства при покупке, чтобы избежать опасности? – Всегда покупайте электронику у официального продавца! Проверьте сертификаты. Знак CE (Conformité Européenne) указывает на то, что продукт прошел тестирование и соответствует стандартам безопасности. Изучите бренд и продукт: выбирайте известную марку с историей производства безопасных и надежных товаров. В магазине стоит спросить совета у продавца, а дома можно посмотреть отзывы в интернете. Проверьте продукт физически в магазине. Качество сборки часто видно невооруженным глазом: прочная конструкция и долговечные материалы, а также достаточные вентиляционные отверстия, которые не должны быть заблокированы или затруднены (правильный воздушный поток крайне важен для предотвращения перегрева!). Прочитайте инструкцию! Чтобы получить конкретные инструкции по безопасности, ознакомьтесь с руководством пользователя и обратите внимание на предупреждения по установке, использованию и уходу. Убедитесь, что продукт совместим с электрическим напряжением и системой в вашем доме. Протестируйте продукт! При первом использовании внимательно следите за продуктом, обращая внимание на необычные запахи, чрезмерный нагрев или дым. Если вы заметите что-либо из этого, немедленно отключите устройство от сети и прекратите его использование. В этом случае следует обратиться в уполномоченный сервисный центр. Избегайте перегрузки розеток: не подключайте к одной розетке слишком много мощных устройств, так как это может вызвать перегрев и потенциальную пожарную опасность. Регулярное обслуживание: чтобы избежать перегрева, очищайте вентиляционные отверстия и фильтры, особенно в устройствах с нагревательными элементами (тостеры, компьютеры и др.). Также регулярно проверяйте провода и вилки на предмет износа. Следуя этим шагам, вы значительно снизите риск возгорания, связанного с электроникой и бытовой техникой.

Полезно знать Могут ли смарт-часы стать причиной пожара? Как и все устройства, работающие от аккумулятора, потенциально пожароопасны и смарт-часы. „Вздувшийся или перегревшийся аккумулятор – главные факторы риска, – подчеркивает администратор Iproff Кевин Эйхенберг. – Если вы заметили, что устройство вздулось, или повреждено водой, или же появились какие-либо другие дефекты, на всякий случай лучше отнести его к специалисту, чтобы гарантировать безопасность и хорошее состояние прибора“. Как отмечает Эйхенберг, большая проблема в том, что не все пользователи читают инструкцию по эксплуатации смарт-часов и соблюдают приведенные в ней рекомендации. Это может сократить срок службы устройства или подвергнуть владельца часов опасности. Совершенно точно нельзя идти в воду со смарт-часами, которые для этого не предназначены, или пользоваться ими на большей глубине, чем указал производитель. „Также нельзя пользоваться смарт-часами в ванне или душе с мыльной водой. Кроме того, следует избегать экстремальных температур, как высоких, так и низких. Все это влияет на работу аккумулятора и электроники, а также на срок службы“, – советует Эйхенберг.

К сведению Когда и как заряжать аккумулятор телефона? Руководитель Mobifix Estonia OÜ Яндре Вахт отмечает, что после полной зарядки все устройства безопасны, так как процесс зарядки контролируют как сам прибор, так и зарядное устройство и его провод. У каждого из них есть своя крошечная система контроля, чтобы все проходило как надо и не произошло „перезарядки“. „В новых смартфонах мы рекомендуем использовать настройку „в соответствии с использованием“, то есть „оптимизированную зарядку“, тогда последний этап заряда до ста процентов происходит при малом токе, например, перед рутинным действием или в соответствии с настройками“, – объясняет Вахт. Это помогает поддерживать низкую рабочую температуру устройства, благодаря чему аккумулятор зарядится немного лучше, дольше прослужит и его эффективность будет выше. Вахт приводит в пример новую iOS18: „Там можно выбрать, заряжать ли устройство полностью в соответствии с характером использования или до определенного процента, в версии iOS18 предлагается диапазон 80–100 процентов“. По словам Вахта, замечено, что если у гаджета Apple максимальная емкость аккумулятора падает ниже 80 процентов, то время от времени с устройством могут возникать проблемы технического характера, так как его материнская плата не получает достаточно тока. „Поэтому iOS замедляет на устройствах iPhone работу процессора, если аккумулятор уже недостаточно „здоров“, однако это не означает, что надо сразу менять прибор. Скорее следует задуматься о замене батареи, поскольку это намного экологичнее, чем покупка нового устройства. Обычно замена аккумулятора занимает максимум несколько часов, большинство ремонтных мастерских дают на это время другой телефон“, – подчеркивает эксперт.

Спасательный департамент советует: Заряжайте батареи в помещении, оснащенном дымовым датчиком, чтобы можно было быстро обнаружить возгорание и отреагировать на него.

Избегайте зарядки (больших) аккумуляторов на путях эвакуации, например, на лестничных клетках, где они могут представлять большую опасность для людей.

Следите за тем, чтобы батарея всегда была в хорошем состоянии. Если аккумулятор поврежден или устарел, замените его на одобренную производителем модель – поддельные или некачественные зарядные устройства могут стать причиной пожара.

Используйте только зарядное устройство, подходящее для данного прибора.

Не допускайте перегрева батареи во время зарядки и избегайте попадания в устройство воды и химикатов.

Следуйте инструкциям производителя во время подзарядки электровелосипедов или электросамокатов.

После завершения зарядки отключите зарядное устройство от сети – не оставляйте аккумулятор заряжаться постоянно.

Избегайте зарядки аккумулятора под ярким солнечным светом или в местах с высокой температурой или легковоспламеняющимися материалами.

Избегайте зарядки в ночное время. Пожары ночью особенно опасны, ведь люди спят, и времени на реагирование уходит больше.

Не пытайтесь модифицировать батарею, поскольку такие модификации могут привести к пожару.

Как действовать, если загорелась электроника?

При возгорании аккумуляторов огонь всегда распространяется очень быстро, интенсивно, с большим пламенем, и потушить его своими силами практически невозможно. Единственный способ – выбросить горящую батарею из помещения, что не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, дым, образующийся при сгорании элементов батареи, чрезвычайно токсичен. Поэтому, если самостоятельно устройство невозможно вынести из помещения, то выходите оттуда сами и вызывайте спасателей.