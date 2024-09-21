Зарядка – огонь: почему загораются гаджеты и что делать, чтобы этого избежать?
В конце августа спасателей вызвали тушить пожар в девятиэтажном доме в столичном районе Ласнамяэ. Причиной возгорания стал сбой, произошедший во время зарядки ноутбука, оставленного на кровати. В результате происшествия никто не пострадал, но инцидент вновь поднимает вопросы, насколько безопасны наши гаджеты и что может произойти, если элемент питания внезапно выйдет из строя. „МК-Эстония“ выяснила у экспертов, какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы снизить риск возгорания.
В последнее время количество случаев возгораний из-за неисправных аккумуляторов увеличивается. По данным Дарьи Денисовой, советника коммуникационного отдела Спасательного департамента, за последние полтора года было 40 возгораний из-за аккумуляторов – например, в самокатах, велосипедах и электроприборах. И количество вызовов продолжает расти, так как люди стали использовать всё больше техники, работающей на аккумуляторах.
Причины и следствия
Смартфоны, планшеты, ноутбуки – практически все современные гаджеты используют литий-ионные батареи, которые, несмотря на свою эффективность, могут представлять серьезную опасность при неправильной эксплуатации или производственных дефектах.
„Главная причина пожаров – электричество, и поскольку в домах становится все больше электроприборов, многие из которых работают на аккумуляторах, опасность пожаров растет, – говорит Максим Тууль, руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti. – Мы видели как загоревшиеся телефоны и электрические зубные щетки, так и игрушки“.
Он поясняет: „Современные ноутбуки очень тонкие, и аккумулятор располагается рядом с видеокартой и процессором. А это приносит новую проблему: вздувшиеся аккумуляторы“.
По словам Максима Тууля, с целой батареей ничего не случится даже в жару, но если устройство уже роняли или аккумулятор поврежден, то из-за высокой температуры аккумулятор может загореться и даже взорваться. „У аккумуляторов нет отдельного охлаждения. Если температура процессора уже достигает 60 градусов, и тут ставится на зарядку севший аккумулятор, температура может подняться до критической отметки: чем жарче среда, тем выше и температура внутри компьютера“, – подчеркивает эксперт.
При этом, если аккумулятор поврежден, то не имеет значения, подключен ли прибор к электросети: взорваться он может в любом случае, предупреждает Максим Тууль: „Угрозы нет только в том случае, если аккумулятор полностью разряжен“.
Другая причина, которую называет эксперт: неправильно установлены батарейки или вместе используют батареи разной „мощности“. По словам Тууля, неправильное использование батареек – постоянная проблема.
Но наибольший риск возгорания возникает во время подзарядки техники. Тууль вспоминает случай, когда из одного частного дома в Табасалу поступил сигнал тревоги, и патруль G4S приехал на место происшествия:
„Выяснилось, что в гараже на первом этаже здания во время зарядки загорелся гироскутер. Пожар начался из-за неисправной электросистемы устройства, загорелся и находившийся рядом контейнер для одежды“.
Как отмечает Дарья Денисова, необходимо следить за тем, чтобы зарядка литий-ионных батарей не происходила при слишком низких или слишком высоких температурах.
„Процессы, происходящие во время зарядки холодной литиевой батареи, могут повредить внутреннюю структуру устройства, что создает риск воспламенения, – поясняет специалист Спасательного департамента. – Для холодных литиевых батарей необходимо, чтобы перед зарядкой они нагрелись до комнатной температуры, а во время зарядки было обеспечено их достаточное охлаждение“.
Следует обращать внимание и на то, чтобы процесс зарядки мобильного телефона был безопасным. „Главное – не заряжайте телефон на мягкой мебели, например, на диване или кровати. Безопаснее положить телефон на стол или прикроватную тумбочку. Мягкая мебель способна препятствовать циркуляции воздуха рядом с телефоном, что может привести к перегреву устройства“, – объясняет эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.
Не нужно забывать и о том, что техника „устает“, дополняет Тууль. „Например, из-за обычного ноутбука все здание может сгореть дотла. Если компьютер подключен к электросети 24/7, с годами растет вероятность того, что его аккумулятор вздуется. Это потенциальная опасность пожара, не исключено, что в результате взрыва аккумулятора начнется пожар“, – предупреждает специалист.
Как оградить себя от опасности
В качестве действенной превентивной меры Максим Тууль называет отключение аккумулятора от сети – даже несмотря на то, что это не предотвратит его взрыв на сто процентов. „Мы никогда не знаем заранее, когда произойдет перебой в подаче электричества, из-за которого зарядное устройство может перегреться и загореться. Также мы не знаем, когда гроза настигнет электросистему нашего дома“, – поясняет эксперт.
Тууль не рекомендует держать устройство постоянно подключенным к сети – стоит отсоединять адаптер, когда прибор зарядится на 80 процентов. Это имеет значение и с точки зрения срока службы аккумулятора.
„Полная зарядка не идет литий-ионным батареям на пользу. Срок службы аккумулятора сокращается, возрастает риск, что он вздуется“, – говорит эксперт.
Также важно заряжать приборы предназначенными для этого устройствами, сходятся во мнении эксперты. Максим Тууль приводит в пример несчастный случай, произошедший в апреле в деревне Лохва (волость Луунья) – там загорелся электросамокат, который заряжали при помощи самодельного адаптера для автомобильного аккумулятора.
По словам Тууля, предположительно в батарее возникла неполадка, и он взорвался. К сараю прилегала подсобная постройка, в которой хранили газовые баллоны и бензин. К счастью, жилец дома смог самостоятельно потушить самокат и висевшие рядом на вешалке куртки шестикилограммовым порошковым огнетушителем.
Не только телефоны и ноутбуки
А как же быть с э-сигаретами? Этот резонный вопрос возникает у тех, кто пользуется этими устройствами – ведь в них также есть аккумулятор.
Потенциальная опасность есть, признает Теэви Пухм, маркетинговый стратег компании Nicorex Baltic OÜ, как и в случае с любыми другими электронными приборами, но вероятность мала – при условии соблюдения правильных мер безопасности, а именно: не оставлять электронную сигарету в жарких местах, таких, как автомобиль, на солнце; правильно ухаживать за аккумуляторами и не использовать поврежденные; избегать перезарядки – не оставлять сигарету подключенной к сети дольше, чем предусмотрено временем зарядки. Также важно, поясняет Пухм, тщательно следить за состоянием прибора и соблюдать рекомендации по уходу и использовать зарядные устройства, рекомендованные производителем.
То же касается и смарт-часов, в которых установлены литиевые аккумуляторы.
„Пожаров, вызванных зарядками и аккумуляторами телефонов, вспоминается сразу несколько, а что касается смарт-часов, таких пожаров у наших клиентов в последние годы не происходило“, – успокаивает Максим Тууль.
Но даже несмотря на все меры предосторожности риск возгорания техники останется с нами навсегда, предупреждают эксперты.
„Hа рынок выходит все больше устройств с аккумуляторами, они становятся все более мощными и опасными. Ведь недостаточно, чтобы аккумулятора хватило на один час. Все хотят, чтобы он работал как можно дольше, – говорит Максим Тууль. – Так и появляются все более крупные аккумуляторы, которые в случае повреждения могут причинить значительно больший ущерб“.
Как действовать, если загорелась электроника?
При возгорании аккумуляторов огонь всегда распространяется очень быстро, интенсивно, с большим пламенем, и потушить его своими силами практически невозможно. Единственный способ – выбросить горящую батарею из помещения, что не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, дым, образующийся при сгорании элементов батареи, чрезвычайно токсичен. Поэтому, если самостоятельно устройство невозможно вынести из помещения, то выходите оттуда сами и вызывайте спасателей.