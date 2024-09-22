ЭКСПЕРТ | Горячая или холодная: какую воду из-под крана можно использовать для приготовления пищи
Нередко случается, что для ускорения процесса варки в кастрюлю или в чайник наливают горячую воду прямо из-под крана. „Однако надо сказать, что это очень плохая идея“, – заметил исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон.
„Описание аргументов, свидетельствующих в пользу холодной воды, поместилось бы на нескольких страницах, однако коротко можно охарактеризовать их одним словом – „качество““, – сказал Тыниссон.
„Горячая вода гораздо быстрее растворяет и затем несет с собой по трубам различный сор, как безобидный, так и вредный, и все это не уничтожает даже кипячение. К этому можно отнести также и коррозию, которая в трубах горячей воды происходит в разы быстрее и затем находит свой путь до кишечника людей, а также пластик. Мы, естественно, никак не можем обойти и проблему бактерий, которые активно размножаются в горячей воде, которой мы пользуемся значительно реже, в то время как в трубах холодной воды условия для их роста в существенной мере ограничены“, – перечислил Тыниссон.
„Однажды в доме одного из наших клиентов производилась замена труб горячей воды, и половина трубы, без преувеличения, была заполнена различным сором, начиная от частичек накипи и ржавчины и заканчивая слизью непонятного происхождения, – описывал Тыниссон. – Так что прежде чем приступить к приготовлению пищи с использованием горячей воды, представьте себе на минуту трубу, наполовину забитую грязью, и подумайте еще раз, в какую сторону вы повернете кран, когда захотите сварить суп“, – добавил он.