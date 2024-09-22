ЭКСПЕРТ | Горячая или холодная: какую воду из-под крана можно использовать для приготовления пищи

„Горячая вода гораздо быстрее растворяет и затем несет с собой по трубам различный сор, как безобидный, так и вредный, и все это не уничтожает даже кипячение. К этому можно отнести также и коррозию, которая в трубах горячей воды происходит в разы быстрее и затем находит свой путь до кишечника людей, а также пластик. Мы, естественно, никак не можем обойти и проблему бактерий, которые активно размножаются в горячей воде, которой мы пользуемся значительно реже, в то время как в трубах холодной воды условия для их роста в существенной мере ограничены“, – перечислил Тыниссон.