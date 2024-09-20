Почему телевизоры в СССР накрывали салфетками — вы ни за что не догадаетесь

Если агрегат был большим, его ставили на „ножки“. Был вариант также вставить в одну из свободных полок в шведской стенке, которая тоже присутсовала во многих интерьерах советских квартир. Приятным бонусом к телевизору шла кружевная салфетка, которую помещали сверху.

Казалось, она могла служить только исключительно в виде украшения или аксессуара. Однако тогда ее использовали с более глубокими мотивами. Об этом и расскажем в нашем материале.

Телевизор в каждый дом

Первые телевизоры стали появляться у советских граждан примерно в 1930-е. Как и любую только поступившую на рынок новинку, позволить их могли себе немногие. Неудивительно, ведь стоимость порой доходила до двух, а то и трех зарплат среднестатистического советского гражданина.

Однако со временем все изменилось. Пока люди скупали уже подешевевшие черно-белые телевизоры, в 1950-х на рынок вошли цветные. Самые популярные марки того времени — „Рекорд“ и „Радуга“. Стоили по тем ценам баснословные 700 рублей, что в несколько раз дороже черно-белых. Однако к концу 1960-х телевизор, уже не важно какой цветопередачи, был практически в каждом доме.

Дорогостоящую вещь ценили — сдували с нее пылинки и всячески старались сберечь. Кто бы мог подумать, что для этой цели станут использовать обычную кружевную салфетку?

Салфетки нужны всем

В советских телевизорах изображение на кинескоп выводилось с помощью необычного вещества под названием люминофор. Оно было способно трансформировать энергию в световое излучение.

Единственное, что могло навредить веществу — солнечный свет. Из-за него светопередача люминофора уменьшалось, а изображение на кинескопе видоизменялось: могло точечно тускнеть. Такие пятна при выключенном телевизоре обычно выделялись белесым оттенком.

Именно поэтому телевизоры часто ставили в самый темный угол в квартире. А еще — помещали сверху кружевную салфетку. Считалось, она сможет спасти телевизор от попадания солнечных лучей, предотвратить нагрев изделия и поломку кинескопа.

Это казалось странным, но многие верили в подобный миф. А если обратиться к рациональной точке зрения, то салфетка также помогала сохранить технике первозданный вид. Другими словами, защищала изделие от царапин и потертостей, а также скопления пыли.

А что еще?