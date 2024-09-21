Эти фрукты и овощи не пара друг другу: какие продукты категорически нельзя хранить вместе

Сегодня мы хотим рассказать, какие фрукты и овощи лучше держать в холодильнике, а какие вне его. А также какие из этих продуктов ни в коем случае нельзя класть рядом. Об этом информирует „Хозяйкин дом “ .

Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместе

Во-первых, следует обратить внимание на огурцы и помидоры. Помидоры выделяют этилен, стимулирующий скорее созревание фруктов. Огурцы очень чувствительны к этому газу и могут быстро утратить свежесть, если хранить их вместе с помидорами.

Та же проблема возникает, если хранить огурцы рядом с дынями или бананами. Бананы являются основными производителями этилена. Чтобы избежать порчи других фруктов, оберните плодоножки бананов фольгой или пищевой пленкой.

Сладкий перец выделяет также большое количество этилена. Поэтому не рекомендуется хранить его рядом с морковью и свеклой, поскольку это может повлиять на их вкус.

Яблоки и апельсины также являются крупными производителями этилена. Яблоки, в частности, не следует хранить рядом с тыквой.

Что касается картофеля, его категорически нельзя хранить вместе с луком, ведь это может вызвать быстрое прорастание клубней.