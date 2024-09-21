Что можно посадить под зиму, кроме чеснока: 10 лучших вариантов для вашего огорода

Что можно посадить под зиму в открытый грунт

Зимний подсев делают в сентябре-октябре. Такая посадка овощей и зелени позволяет получить урожай примерно на 2-3 недели раньше, чем обычно, а сами растения вырастают более крепкими и здоровыми.

Правда, недостатки тоже есть. Если погода долгое время будет оставаться аномально теплой, то есть риск, что семена прорастут и погибнут при минусовой температуре. Здесь уже придется ломать голову, как и чем укрывать проросшие посадки. Кроме этого, весенний паводок может затопить участок - тогда большинство растений также погибнут. Поэтому перед посадкой нужно учесть и по возможности минимизировать риски:

выбирать участки, где не будет застаиваться вода и залеживаться снег;

бороздки под посев делать более глубокими, чем обычно;

сажать наиболее крупные семена - чтобы точно проросли.

Итак, что можно посеять под зиму:

чеснок;

лук (севок);

укроп;

петрушку;

морковь;

свеклу;

редиску;

салат;

щавель;

пастернак.

Эти культуры холодоустойчивы и довольно неприхотливы.

Посадка чеснока под зиму

Многие огородники высаживают озимый чеснок - за 2-3 недели до наступления холодов. Сажают на глубину 3-5 см и на расстоянии 5-10 см. Перед посадкой зубчики чеснока советуют продезинфицировать в течение 2-3 часов - например, в растворе медного купороса (берут 1 ст. л. на 10 л воды).

Посадка лука под зиму

Лук-севок - еще одна популярная культура для посадки под зиму. Его сажают на глубину не более 3 см, иначе посадочный материал может начать подгнивать. Грядки перед посевом можно пролить раствором медного купороса, как говорили выше.

Посадить нужно до начала заморозков в прохладную и сухую погоду.

Посадка укропа и петрушки под зиму

Укроп сеют как можно позже, чтобы семена не проросли (прорастают они при +3°С) - лучше это делать после первых небольших заморозков.

Семена сеют в почву, присыпают мерзлой землей. Глубина посадки - 2 см, при этом семян нужно посеять больше, чем весной - примерно на 25%, так как не все взойдут.