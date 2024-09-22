Электроплита, духовка, микроволновка: что экономнее для приготовления

Что потребляет больше электроэнергии на кухне

Электрическая плита — потребляемая мощность варьируется в зависимости от типа конфорок и их размеров, но в среднем прибор потребляет от 1,5 до 2,5 кВт за час работы.

Духовка также считается прибором с высоким энергопотреблением — в среднем она потребляет около 2,5–3,5 кВт в час. Она требует времени на разогрев до нужной температуры и длительное поддержание тепла для готовки, что повышает расходы.

Микроволновая печь значительно экономичнее, с мощностью от 0,7 до 1,5 кВт, в зависимости от модели. Она быстро нагревает и готовит пищу благодаря воздействию микроволн, что снижает общее время использования, а значит и энергопотребление.

Когда лучше использовать плиту, духовку, микроволновку

Плита наиболее эффективна для приготовления блюд, которые требуют длительной варки или жарки на открытом огне, таких как супы, макароны или жареное мясо. Однако для коротких задач, например, разогрева, плита менее экономична.

Духовка подходит для приготовления объемных или сложных блюд, таких как выпечка, запеканки или жаркое. Она дает равномерное тепло, что важно для правильного приготовления больших блюд, но её следует использовать осознанно, так как она потребляет много электроэнергии.

Духовке требуется примерно вдвое больше энергии, чем плите, отмечает Utopia . Также важно учитывать год производства плиты или духовки. Старые печи потребляют в четыре раза больше электроэнергии, чем более новые.

Микроволновая печь — идеальный выбор для разогрева пищи, быстрого приготовления простых блюд (например, размораживания или приготовления каш). Она экономит время и электроэнергию, что делает её удобной для повседневных задач. Однако затраты для разогрева и приготовления больших объемов пищи будут приблизительно равны затратам для разогрева на плите.

То есть для длительного приготовления лучше подойдут плита и духовка, но стоит помнить об их высоком энергопотреблении. Микроволновая печь более экономична и эффективна для быстрых задач. Учитывая потребности и особенности блюд, можно оптимизировать использование энергии и выбрать наиболее подходящий прибор в каждом конкретном случае.