Почему нельзя стирать вещи при температуре 40 градусов

Но среди разнообразных настроек температуры существует одна загадка, которая заставляет задуматься. Почему большинство хозяек, несмотря на все предоставленные им возможности, предпочитают стирать при 40 °C? Ведь это далеко не самый лучший выбор, как может показаться, и мы докажем, почему.

Размножение бактерий

Если выстирать одежду при температуре в 40 °C, то она, несомненно, будет приятно пахнуть. Но, несмотря на свою свежесть, в ней окажется лишь на 15% меньше бактерий, чем в той же грязной. Выходит, что столь низкие температуры в стирке бессмысленны.

Чтобы в вещах не оставались различные микроорганизмы, пылевые клещи и кишечная палочка, следует загружать их в стирку с более горячей водой. Ну а чтобы предотвратить их размножение в самой машине, не стоит забывать про циклы стирки и при 90 градусах (однако это, конечно же, подходит не для всех типов одежды).

Принцип выведения пятен

Сейчас все большую популярность набирает бережное отношение к нашей планете. И когда речь идет о трудно выводимых пятнах, то температура воды, вопреки распространенному мнению, стоит не во главе угла. Наиболее важными являются скорость вращения барабана, количество и качество порошка.

Современные модели стиральных машин имеют систему подачи кислорода. С ее помощью все загрязнения, засевшие в волокна ткани, выталкиваются без особого труда. Этот подход снизил значимость температуры воды при выведении пятен. А зря.

Далеко не каждое пятно можно вывести, стирая на 40 °C. Так что, можете не удивляться тому, что вещь после такой очистки все равно осталась грязной.

Экономия электроэнергии

Наверняка многие знают о том, что стиральные машины берут для нагрева холодную воду. Она становится горячее в процессе работы до определенной температуры. И чем она выше, тем больше требуется энергии для того, чтоб ее разогреть. То же самое можно сказать и об объеме воды.