Почему нельзя стирать вещи при температуре 40 градусов(4)
Современная бытовая техника значительно облегчает жизнь. Производители постоянно работают над улучшением технологий и разработкой новых режимов стирки, чтобы обеспечить максимальную эффективность и удобство использования, пишет wday.ru.
Но среди разнообразных настроек температуры существует одна загадка, которая заставляет задуматься. Почему большинство хозяек, несмотря на все предоставленные им возможности, предпочитают стирать при 40 °C? Ведь это далеко не самый лучший выбор, как может показаться, и мы докажем, почему.
Размножение бактерий
Если выстирать одежду при температуре в 40 °C, то она, несомненно, будет приятно пахнуть. Но, несмотря на свою свежесть, в ней окажется лишь на 15% меньше бактерий, чем в той же грязной. Выходит, что столь низкие температуры в стирке бессмысленны.
Чтобы в вещах не оставались различные микроорганизмы, пылевые клещи и кишечная палочка, следует загружать их в стирку с более горячей водой. Ну а чтобы предотвратить их размножение в самой машине, не стоит забывать про циклы стирки и при 90 градусах (однако это, конечно же, подходит не для всех типов одежды).
Принцип выведения пятен
Сейчас все большую популярность набирает бережное отношение к нашей планете. И когда речь идет о трудно выводимых пятнах, то температура воды, вопреки распространенному мнению, стоит не во главе угла. Наиболее важными являются скорость вращения барабана, количество и качество порошка.
Современные модели стиральных машин имеют систему подачи кислорода. С ее помощью все загрязнения, засевшие в волокна ткани, выталкиваются без особого труда. Этот подход снизил значимость температуры воды при выведении пятен. А зря.
Далеко не каждое пятно можно вывести, стирая на 40 °C. Так что, можете не удивляться тому, что вещь после такой очистки все равно осталась грязной.
Экономия электроэнергии
Наверняка многие знают о том, что стиральные машины берут для нагрева холодную воду. Она становится горячее в процессе работы до определенной температуры. И чем она выше, тем больше требуется энергии для того, чтоб ее разогреть. То же самое можно сказать и об объеме воды.
Если семья стремится к экономии бюджета, то лучшим вариантом для нее станет снижение температуры всего на 10 градусов. Это незначительное изменение сократит траты на электричество. Как правило, повседневная стирка обычно не требует нагрева воды выше 30 °C. Однако, как мы помним, это не гарантирует того, что вещь будет очищена от загрязнений идеальным образом.
Нелогичность использования
Мастера по ремонту стиральных машин и специалисты в химчистках в один голос скажут о том, что выбор стирки при 40 градусах не всегда имеет смысл. Если ткани недостаточно испачканы, то и 30-ти вполне хватит. Однако при сильном загрязнении нужна более высокая температура.
Чтобы не перегревать воду и не крутить зря барабан, важно следовать рекомендациям производителя и выбирать оптимальную температуру в зависимости от степени загрязнения. Ведь главное — качественная стирка и сохранение вещей в идеальном состоянии.
Исключение из правил
Как вы уже выяснили, если вещь сильно загрязнена, стирка при 40 градусах не поможет. Однако есть свои исключения.
Когда вы кладете изделие в стиральную машину, обращайте внимание на ярлык. Для многих тканей рекомендуется использовать только деликатный режим стирки при температуре не выше 30°C, поскольку слишком горячая вода может негативно повлиять на состояние вещи. Так, цвет ткани рискует выцвести, а структура пострадать. Поэтому лучше придерживаться рекомендаций на ярлыке и использовать более подходящие режимы стирки для сохранения состояния вещей.