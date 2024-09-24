Жир на дверце растворится сам собой: минутный лайфхак для духовки, который сэкономит вам кучу времени и сил

Устаревший жир на стекле духовки может представлять серьезную проблему для очистки. Однако есть простой и эффективный способ вернуть вашей духовке блеск без лишних усилий. О нем рассказала эксперт по уборке Мишель для express.co.uk . Вам пригодится обычная пищевая сода.

Почему пищевая сода?

Пищевая сода – это настоящий универсальный солдат в доме. Она не только помогает в кулинарии, но и отлично справляется с очисткой разных поверхностей.

Дело в том, что пищевая сода в качестве щелочи нейтрализует жирные кислоты, размягчая загрязнение. А маленькие частицы соды помогают механически оттереть прилипший жир.

Как очистить стекло духовки с помощью пищевой соды

Посыпьте загрязненные участки стекла пищевой содой и опрыскайте горячей водой. Оставьте на 30 секунд. Сомните небольшой шарик из алюминиевой фольги и потрите поверхность круговыми движениями. Фольга поможет удалить жир, не повреждая стекло. Удалите остатки соды и жира влажной тряпкой. Протрите стекло сухой тканью.

Для сильно загрязненных поверхностей можно оставить смесь соды и воды на несколько минут до чистки.