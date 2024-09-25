Наш сад
25.09.2024, 16:42

Можно начинать уже сейчас: осенняя посадка пионов для пышного цветения

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Klymenko Mariia | Shutterstock

Популярные у садоводов пионы отличаются красивым цветением и неприхотливостью. Опытные садоводы высаживают кусты осенью и оставляют перезимовать на клумбе. К весне ростки хорошо укоренятся и порадуют пышным цветением. Зная, как посадить пионы осенью, вы превратите сад в райское место, пишет УНИАН.

Когда сажать пионы осенью

Если хотите выращивать пионы - посадка осенью является лучшим вариантом. В это время кусты пребывают в состоянии покоя и лучше приживаются. Посаженные осенью цветы обладают крепким иммунитетом.

Посадить пионы осенью можно, когда уйдет летняя жара, но ещё нет зимних морозов. Лучшее время - с середины сентября до начала октября. В южных областях посадку можно немного отложить.

Как сажать пионы осенью

Для посадки выбирайте участок, который летом будет защищенным от ветра и хорошо освещаться. Грунт должен быть легким и песчаным, хорошо пропускать влагу. Если почва тяжелая, то выложите на дно дренаж. Участок под пионы можно удобрить торфом, известью, песком.

Иллюстративное фото.

Выкопайте ямы на расстоянии минимум 100 см друг от друга и 2 м от забора или здания. Их глубина должна быть около 80 см (включая место под дренаж). Ориентируйтесь не на числа, а на высоту саженцев. После посадки почки должны быть не ниже 3-5 см от почвы, иначе пионы не зацветут.

Посадите саженцы в ямки и обильно полейте. Почву вокруг стебля замульчируйте опилками, хвоей, соломой. На зиму укройте саженцы еловыми ветками.

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