Можно начинать уже сейчас: осенняя посадка пионов для пышного цветения

Когда сажать пионы осенью

Если хотите выращивать пионы - посадка осенью является лучшим вариантом. В это время кусты пребывают в состоянии покоя и лучше приживаются. Посаженные осенью цветы обладают крепким иммунитетом.

Посадить пионы осенью можно, когда уйдет летняя жара, но ещё нет зимних морозов. Лучшее время - с середины сентября до начала октября. В южных областях посадку можно немного отложить.

Как сажать пионы осенью

Для посадки выбирайте участок, который летом будет защищенным от ветра и хорошо освещаться. Грунт должен быть легким и песчаным, хорошо пропускать влагу. Если почва тяжелая, то выложите на дно дренаж. Участок под пионы можно удобрить торфом, известью, песком.

Выкопайте ямы на расстоянии минимум 100 см друг от друга и 2 м от забора или здания. Их глубина должна быть около 80 см (включая место под дренаж). Ориентируйтесь не на числа, а на высоту саженцев. После посадки почки должны быть не ниже 3-5 см от почвы, иначе пионы не зацветут.

Посадите саженцы в ямки и обильно полейте. Почву вокруг стебля замульчируйте опилками, хвоей, соломой. На зиму укройте саженцы еловыми ветками.