Эти 10 вещей ни в коем случае нельзя сочетать с красным цветом в интерьере

Во-первых, потому что необходима качественная краска и дорогие пигменты для передачи такого „капризного“ и многогранного красного. Во-вторых, вам скорее всего придется обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру интерьера, так как без должного опыта и знаний крайне сложно подобрать грамотные сочетания с другими цветами, принтами, материалами в вашем помещении.

Если, несмотря на все эти аргументы и предостережения, вы все равно полны решимости применить красный в интерьере, воспользуйтесь советами дизайнера, основателя студии TB.Design и образовательного проекта TB.Education Татьяны Безверхой. Она расскажет, что в сочетании с красным выглядит неэстетично, а порой и вульгарно.

Золото

Красный цвет в комплексе с желтым глянцевым золотым — это одно из хрестоматийных проявлений плохого вкуса. Золотая мебельная фурнитура, как и красный цвет очень обязывает, поэтому соединять их вместе ни в коем случае не стоит.

Однако вы можете „поиграть“ с приближенными оттенками и подобрать благородное сочетание. Например, латунь с приглушенным винным оттенком будет смотреться богемно, и не пошло.

Черный цвет

Также красный плохо сочетается с черным. Эти цвета вместе создают давящее, гнетущее впечатление. И, в целом, каждый из этих цветов сам по себе сложный и глубокий, поэтому не стоит их объединять в одном пространстве.

Исключением может стать сочетание пепельно-красного с графитовым, но никак не их классические оттенки данных цветов.

Принт „шашка“

Это черно-белый принт тоже смотрится крайне странно в сочетании с красным. Он создает довольно фантасмагорическую атмосферу в духе „Алиса в стране чудес“, но это не всегда уместно, особенно в частных интерьерах.

Использовать такое сочетание в общественных интерьерах возможно, если это игровые, тематические зоны. В других случаях — строгое нет.

Бежевый цвет

Красный с бежевым плохо сочетаются, потому что эти цвета очень теплые, и вместе они дают эффект избыточного тепла. Вам будет психологически неприятно находиться в таком помещении, а тем более жить.

Для смешения с бежевым посмотрите лучше на другие оттенки красного: глубокий терракотовый, бордовый, винный.

Классические орнаменты