Эти 10 вещей ни в коем случае нельзя сочетать с красным цветом в интерьере
Любите красный и хотите отразить эту любовь в жилом пространстве? Знайте, вы поставили перед собой непростую задачу. Этот цвет требует к себе особого подхода, иначе результат может быть непредсказуемым и разочаровывающим. Сразу будьте готовы к тратам, ведь красный не подходит для эконом-ремонта, пишет wday.ru.
Во-первых, потому что необходима качественная краска и дорогие пигменты для передачи такого „капризного“ и многогранного красного. Во-вторых, вам скорее всего придется обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру интерьера, так как без должного опыта и знаний крайне сложно подобрать грамотные сочетания с другими цветами, принтами, материалами в вашем помещении.
Если, несмотря на все эти аргументы и предостережения, вы все равно полны решимости применить красный в интерьере, воспользуйтесь советами дизайнера, основателя студии TB.Design и образовательного проекта TB.Education Татьяны Безверхой. Она расскажет, что в сочетании с красным выглядит неэстетично, а порой и вульгарно.
Золото
Красный цвет в комплексе с желтым глянцевым золотым — это одно из хрестоматийных проявлений плохого вкуса. Золотая мебельная фурнитура, как и красный цвет очень обязывает, поэтому соединять их вместе ни в коем случае не стоит.
Однако вы можете „поиграть“ с приближенными оттенками и подобрать благородное сочетание. Например, латунь с приглушенным винным оттенком будет смотреться богемно, и не пошло.
Черный цвет
Также красный плохо сочетается с черным. Эти цвета вместе создают давящее, гнетущее впечатление. И, в целом, каждый из этих цветов сам по себе сложный и глубокий, поэтому не стоит их объединять в одном пространстве.
Исключением может стать сочетание пепельно-красного с графитовым, но никак не их классические оттенки данных цветов.
Принт „шашка“
Это черно-белый принт тоже смотрится крайне странно в сочетании с красным. Он создает довольно фантасмагорическую атмосферу в духе „Алиса в стране чудес“, но это не всегда уместно, особенно в частных интерьерах.
Использовать такое сочетание в общественных интерьерах возможно, если это игровые, тематические зоны. В других случаях — строгое нет.
Бежевый цвет
Красный с бежевым плохо сочетаются, потому что эти цвета очень теплые, и вместе они дают эффект избыточного тепла. Вам будет психологически неприятно находиться в таком помещении, а тем более жить.
Для смешения с бежевым посмотрите лучше на другие оттенки красного: глубокий терракотовый, бордовый, винный.
Классические орнаменты
Красный не сочетается с вензелями, дамаском, завитушками и прочими подобными орнаментами. Такой синтез ассоциируется с неудачной пародией на Вестминстерский дворец. И ключевое слово в данном случае — пародия, а не дворец.
Элементы дворцовой классики
Красный не комбинируется с такими архитектурными элементами, как лепнина, античные колонны и т. д. Здесь, как и в случае с классическими орнаментами, возникает пародийный, комический эффект за счет совокупности вычурных объектов и претенциозного цвета.
Маленькие пространства
Для маленьких объектов, площадей лучше подобрать альтернативные красному цвета, иначе вы рискуете создать неприятную, раздражающую атмосферу в помещении. Если в малогабаритной квартире вы все-таки хотите сделать яркий акцент, используйте локально темные, винные оттенки.
Анималистический принт
Красный ни в коем случае не надо сочетать с принтами типа „зебра“, „леопард“, „тигр“ и прочие. Это выглядит вульгарно прежде всего потому, что нарушается главное правило внедрения красного, которое подразумевает минимализм и лаконизм.
Пайетки
Как и „леопард“ пайетки не соединяются с красным цветом в интерьере, ведь это создает ощущение нелепости и неуместности. Лучше обратите внимание на микс красного с винтажными объектами и предметами интерьера. Вот это действительно стильно.
Текстиль
Кроме всего прочего, не советуем покупать красный крупный текстиль. В большинстве случаев он выглядит, как занавес в Большом театре и, соответственно, в обычном интерьере смотрится странно.