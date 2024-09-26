Замороженные фрукты и овощи полезнее свежих. Насколько это правда?

Вы, вероятно, знаете, что для поддержания здоровья вам следует есть как можно больше фруктов и овощей. Но что делать, если сезон ваших любимых фруктов прошел, а овощи, которые вы планируете купить во время воскресного похода по магазинам, пойдут в дело только к концу следующей недели? Возможно, пришло время обратиться к замороженным продуктам, пишет Delfi Dom&Sad.