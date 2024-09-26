26.09.2024, 20:21
Замороженные фрукты и овощи полезнее свежих. Насколько это правда?
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Вы, вероятно, знаете, что для поддержания здоровья вам следует есть как можно больше фруктов и овощей. Но что делать, если сезон ваших любимых фруктов прошел, а овощи, которые вы планируете купить во время воскресного похода по магазинам, пойдут в дело только к концу следующей недели? Возможно, пришло время обратиться к замороженным продуктам, пишет Delfi Dom&Sad.
Заморозка помогает вам наслаждаться любимыми ягодами и персиками даже в зимний период. Качественная заморозка не только защищает продукты от порчи, но и сохраняет их пищевую ценность. Это значит, что когда вы решите их съесть, они все еще будут в идеальном состоянии, пишет CNN.
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