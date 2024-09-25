Никогда не делайте это! Пять особенностей интерьера, которые дешевят ваш ремонт

Стоит ли обращать внимание на тренды и от каких дизайнерских решений точно нужно отказаться, рассказывает основатель и генеральный директор интерьерного бюро полного цикла Enterio Андрей Кудрин.

Какие стили интерьера в тренде в 2024–2025 году

В 2024-2025 году самыми популярными стилями остаются минимализм, неоклассика, ваби-саби, бохо, эклектика, русский стиль и даже „Мемфис“ (эстетика 1980-х).

„Наверное, вы заметили, как сейчас интерьерные тренды бросает от лаконичного минимализма до предельно насыщенных, ярких решений с большим количеством деталей и орнаментов, — отмечает Андрей Кудрин. — В истории дизайна всегда случалось так, что люди перенасыщались одним стилем, и на смену ему приходил противоположный. Сейчас мы тоже наблюдаем это явление“.

Процесс смены небыстрый, поэтому остается много приверженцев как минимализма, так и максимализма; как нейтральных интерьеров, так и ярких; с деталями и полностью гладких.

Какую ошибку чаще всего допускают при самостоятельном ремонте

Самая большая ошибка — зацикливаться на трендах сегодняшнего дня. Ремонт для себя человек делает обычно не менее чем на 8-10 лет, поэтому главный совет — выбирать нестареющую классику, либо делать интерьер для души. Остановитесь на мебели, отделке и деталях, которые вам нравятся и делают вас счастливыми. Тогда никто не придет к вам в гости и не скажет, что такая плитка была популярна в 2018-м, а сейчас уже надоела всем и стала моветоном.

Хорошо, если интерьер будет отражать ваш образ жизни, увлечения. Если вы играете гитаре, любите читать или выращивать орхидеи — отразите все это в обстановке. Интерьер получится ярким и запоминающимся.

Какие элементы интерьера „дешевят“ ремонт

Эксперт перечислил пять решений, которых стоит избегать в дизайне квартиры или дома. Выбирайте проверенных дизайнеров и строителей, чтобы ваш интерьер оставлял только хорошее впечатление.

1. Мейнстримные приемы

Если видите прием, который делают в 80% интерьеров, то это сразу маркер того, что он скоро выйдет из моды и что у него будет привяза ко времени — год, в котором он был популярен. Как пример — рейки, 3D-панели в зоне обеденного стола и мраморная плитка с серыми прожилками.

2. Некачественные отделочные материалы