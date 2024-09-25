Никогда не делайте это! Пять особенностей интерьера, которые дешевят ваш ремонт(1)
Ремонт — ответственное дело, которое требует не только больших финансовых и временных вложений, но и понимания основных принципов проектирования и дизайна интерьеров. Зачастую люди экономят на команде специалистов или переоценивают собственные силы — и результат оказывается совсем не таким, каким виделся изначально, пишет wday.ru.
Стоит ли обращать внимание на тренды и от каких дизайнерских решений точно нужно отказаться, рассказывает основатель и генеральный директор интерьерного бюро полного цикла Enterio Андрей Кудрин.
Какие стили интерьера в тренде в 2024–2025 году
В 2024-2025 году самыми популярными стилями остаются минимализм, неоклассика, ваби-саби, бохо, эклектика, русский стиль и даже „Мемфис“ (эстетика 1980-х).
„Наверное, вы заметили, как сейчас интерьерные тренды бросает от лаконичного минимализма до предельно насыщенных, ярких решений с большим количеством деталей и орнаментов, — отмечает Андрей Кудрин. — В истории дизайна всегда случалось так, что люди перенасыщались одним стилем, и на смену ему приходил противоположный. Сейчас мы тоже наблюдаем это явление“.
Процесс смены небыстрый, поэтому остается много приверженцев как минимализма, так и максимализма; как нейтральных интерьеров, так и ярких; с деталями и полностью гладких.
Какую ошибку чаще всего допускают при самостоятельном ремонте
Самая большая ошибка — зацикливаться на трендах сегодняшнего дня. Ремонт для себя человек делает обычно не менее чем на 8-10 лет, поэтому главный совет — выбирать нестареющую классику, либо делать интерьер для души. Остановитесь на мебели, отделке и деталях, которые вам нравятся и делают вас счастливыми. Тогда никто не придет к вам в гости и не скажет, что такая плитка была популярна в 2018-м, а сейчас уже надоела всем и стала моветоном.
Хорошо, если интерьер будет отражать ваш образ жизни, увлечения. Если вы играете гитаре, любите читать или выращивать орхидеи — отразите все это в обстановке. Интерьер получится ярким и запоминающимся.
Какие элементы интерьера „дешевят“ ремонт
Эксперт перечислил пять решений, которых стоит избегать в дизайне квартиры или дома. Выбирайте проверенных дизайнеров и строителей, чтобы ваш интерьер оставлял только хорошее впечатление.
1. Мейнстримные приемы
Если видите прием, который делают в 80% интерьеров, то это сразу маркер того, что он скоро выйдет из моды и что у него будет привяза ко времени — год, в котором он был популярен. Как пример — рейки, 3D-панели в зоне обеденного стола и мраморная плитка с серыми прожилками.
2. Некачественные отделочные материалы
Например, чем дешевле плитка, тем меньше у нее „рубашек“ (рисунков) в наборе. Вы выкладываете ею пол, а текстура повторяется каждые 6 или 8 плиток. Если они лежат рядом, такое решение будет очень плохо смотреться. Поэтому если бюджет ограничен, лучше взять однотонную плитку без ярко выраженного эффекта.
3. Любые имитации
Самая распространенная имитация, которая встречается в большом количестве квартир, — натяжной потолок. Он может сколько угодно притворяться настоящим твердым потолком, но мы все знаем, что это всего лишь натянутая пленка.
Следующая по популярности имитация — напольные покрытия, кварц-винил и ламинат. Безусловно, есть дорогие качественные производители, ваш пол даже может выглядеть очень похожим по текстуре на дерево, но себя вы не обманете.
Ходить по настоящему дереву — паркету, инженерной доске, массиву — намного приятнее. Пол как будто обнимает и обволакивает вас. Настоящее дерево ни с чем не перепутать, выглядит и ощущается оно по-другому.
4. Стыковочный профиль на полу между комнатами
В простонародье именуемый „порожек“. Вот, какие ошибки могут быть при выборе профиля.
Он может быть выполнен под дерево, но отличаться по цвету.
Он может быть слишком широким и выпуклым.
Пол в комнатах может быть не в один уровень, и профиль превратится в препятствие.
5. Короба, закрывающие трубы в санузле
Хочется верить, что так уже никто не делает, но, останавливаясь в новых в отелях в разных городах, вы можете заметить, что это решение все еще популярно. Это не просто визуальная ошибка, но еще и сантехнический недочет.