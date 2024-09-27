Принимать душ или набирать ванну: как разумно экономить воду во время купания
Многие люди уверены, что принятие душа — это быстрый и экономичный способ помыться, особенно по сравнению с ванной, которая, как кажется, требует больше воды. Однако на практике это не всегда так. Важно понимать, что расход воды при купании зависит не только от выбора между ванной и душем, но и от продолжительности и интенсивности использования воды, пишет Telegraf.
Что экономнее — принять душ или ванну
Среднестатистическая ванна вмещает около 120-200 литров воды. На первый взгляд, это выглядит как большой объем, но сравним его с душем.
За одну минуту принятия душа расходуется в среднем 9-12 литров воды, а современные душевые системы с высоким напором могут расходовать до 20 литров в минуту. Если вы принимаете короткий 5-10-минутный душ, то действительно можете сэкономить воду. Однако если стоять под душем дольше 15 минут, то расход воды может легко превысить объем полной ванны.
Для людей, привыкших расслабляться под горячими струями воды, душ обходится намного дороже, чем набрать для купания ванну.
Как экономить воду для купания
Чтобы снизить расход воды и сделать процесс купания более экономичным, можно воспользоваться следующими лайфхаками:
Установите водосберегающую насадку для душа. Эти устройства снижают напор воды, не ухудшая качество потока, советует Utopia. С такой насадкой можно сократить расход до 5-7 литров в минуту.
Ограничьте время в душе. Если сократить время принятия душа до 5 минут, расход воды будет минимальным, а комфорт останется на высоком уровне. Можно использовать таймер, чтобы контролировать процесс.
Выключайте воду, пока намыливаетесь или наносите шампунь. Это простое действие значительно снижает общее потребление воды.
Принимайте ванну с частичной заливкой. Необязательно набирать ванну до краёв — достаточно уровня, чтобы комфортно погрузиться, а это уже может сократить расход воды на 30-40%.