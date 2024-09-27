Принимать душ или набирать ванну: как разумно экономить воду во время купания

Многие люди уверены, что принятие душа — это быстрый и экономичный способ помыться, особенно по сравнению с ванной, которая, как кажется, требует больше воды. Однако на практике это не всегда так. Важно понимать, что расход воды при купании зависит не только от выбора между ванной и душем, но и от продолжительности и интенсивности использования воды, пишет Telegraf.