Эксперты объяснили, как связаны интерьер жилища и характер человека

По мнению Юлии Харитоновой, люди, предпочитающие порядок и рациональность, часто выбирают минималистичный дизайн. В таких квартирах обычно преобладает свободное пространство, простые геометрические формы и сдержанные цветовые решения, без излишних деталей.

Творческие личности, напротив, склонны к более насыщенному оформлению. По словам Александра Гринько, любители стиля лофт обычно являются свободолюбивыми и креативными натурами, ценящими нестандартные решения и простор. Их притягивает индустриальная эстетика с открытыми коммуникациями и контрастом старого и нового. Такие люди могут включать в интерьер элементы, оформленные в золотом цвете, а также металлические или цветные стеклянные акценты.

Романтики, уставшие от городской суеты, часто отдают предпочтение стилю прованс, который стал популярным не только среди владельцев загородных домов, но и городских квартир, как отмечает Гринько.

Классический интерьер, характеризующийся элегантностью и симметрией, выбирают чаще всего консервативные люди, ценящие традиции и стабильность.

Если же в квартире присутствуют широкие подоконники, балконы и перегородки, это может свидетельствовать о том, что владелец стремится к тишине и спокойствию, которых ему не хватает в повседневной жизни. Александр Гринько говорит, что такие люди часто предпочитают материалы, способствующие шумоизоляции, например, дерево вместо металла, и стремятся „заглушить“ пространство с помощью ковров и мягкой мебели.

Если же говорить об оттенках, то стремление к покою обычно проявляется в выборе холодных цветов (синие, зеленые, фиолетовые) и натуральных тонов (молочно-белый, бежевый, серый), резюмировали специалисты.