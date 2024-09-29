Многие неправильно используют губку: вот как экономить на мытье посуды

Существуют эффективные способы использования средства для мытья посуды, благодаря которым оно прослужит на несколько недель дольше. В то же время уменьшится расход воды.

Как сэкономить жидкость для мытья посуды и сохранить чистоту

Нужно учитывать, что очень часто в магазинах продают концентрированные жидкости для мытья посуды. Если вы приобрели именно такое средство, его можно разбавить водой без потери эффективности. Налейте половину флакона жидкости в другую емкость и долейте теплой воды. Такой метод позволит использовать меньше средства при каждом мытье, а его чистящие свойства сохранятся.

Многие выливают средство прямо на губку или посуду. Это значительно увеличивает его расход. Лучше воспользоваться другим методом.

Самый быстрый и эффективный способ мытья посуды

Вместо того чтобы наносить средство для мытья посуды прямо на губку, используйте его для приготовления мыльного раствора. Наполните раковину или большую миску теплой водой и добавьте небольшое количество средства для мытья посуды. Хорошо перемешайте до получения мыльной воды.

После этого можно мыть посуду. Смочите губку в мыльной воде и хорошо распределите жидкость по грязной посуде. При необходимости смочите губку еще раз.

Если посуда сильно загрязнена жиром или остатками пищи, погрузите ее в горячую мыльную воду и дайте постоять несколько минут. Это позволит растворить большую часть жира и остатков и не потребует использования дополнительного количества средства для мытья.