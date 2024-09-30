Запаситесь пакетами со льдом: как экономить электроэнергию на кухне

установите в основной камере холодильника температуру в пределах +3–5 °C, а для морозильной камеры — около -18 °C. Более низкие температуры приводят к избыточному расходу энергии.

не перегружайте холодильник, так как забитый продуктами он работает с повышенной нагрузкой, что увеличивает потребление энергии. В то же время следите, чтобы морозильник был заполнен. Тогда прибор не будет тратить энергию на охлаждение пустого пространства. Если у вас недостаточно еды, чтобы заполнить морозилку, не паникуйте. Вы можете заполнить дополнительное пространство пакетами со льдом, советует Express .

регулярно размораживайте морозильную камеру, так как толстый слой льда снижает эффективность работы холодильника. Даже если у вас модель с функцией автоматического размораживания, периодически проверяйте наличие льда.

держите холодильник подальше от источников тепла. Нагрев делает холодильник менее эффективным, так как он будет потреблять больше энергии для охлаждения.