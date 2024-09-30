Полезные советы
30.09.2024, 07:07

Запаситесь пакетами со льдом: как экономить электроэнергию на кухне

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1873788541
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Кухня – одно из самых энергоемких помещений в доме. Причина в том, что здесь сосредоточено множество бытовых приборов, которые активно потребляют электроэнергию: холодильник, плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, кофеварка и другие. Даже в режиме ожидания, когда приборы не работают, они продолжают потреблять небольшое количество энергии, если остаются подключенными к сети, пишет Telegraf.

К счастью, есть несколько способов сократить потребление электроэнергии в кухне.

Как экономить электроэнергию на кухне

Холодильники и морозильники работают круглосуточно, и являются едва ли не самыми энергоемкими приборами в кухне. Чтобы уменьшить потребление электричества, воспользуйтесь лайфхаками:

  • установите в основной камере холодильника температуру в пределах +3–5 °C, а для морозильной камеры — около -18 °C. Более низкие температуры приводят к избыточному расходу энергии.

  • не перегружайте холодильник, так как забитый продуктами он работает с повышенной нагрузкой, что увеличивает потребление энергии. В то же время следите, чтобы морозильник был заполнен. Тогда прибор не будет тратить энергию на охлаждение пустого пространства. Если у вас недостаточно еды, чтобы заполнить морозилку, не паникуйте. Вы можете заполнить дополнительное пространство пакетами со льдом, советует Express.

  • регулярно размораживайте морозильную камеру, так как толстый слой льда снижает эффективность работы холодильника. Даже если у вас модель с функцией автоматического размораживания, периодически проверяйте наличие льда.

  • держите холодильник подальше от источников тепла. Нагрев делает холодильник менее эффективным, так как он будет потреблять больше энергии для охлаждения.

  • плотно закрывайте дверцы и следите за состоянием уплотнителей. Если дверцы холодильника закрываются неплотно, внутрь попадает теплый воздух, и холодильник вынужден работать интенсивнее.

Плита и духовка также потребляют довольно много энергии. Чтобы сэкономить:

  • используйте крышки на кастрюлях. Так еда будет нагреваться быстрее, а тепло не будет уходить в воздух.

  • используйте конфорки по размеру посуды. Если вы используете маленькую кастрюлю на большой конфорке, значительная часть тепла уходит впустую.

  • готовьте на остаточном тепле. Выключайте конфорки или духовку за несколько минут до готовности блюда — приборы еще некоторое время сохраняют тепло, что позволяет завершить приготовление без дополнительного расхода электроэнергии.

Если говорить о более мелких кухонных электроприборах, то с их помощью также можно экономить. Выключайте технику из сети после использования: даже в режиме ожидания приборы потребляют небольшое количество электроэнергии. Используйте сетевые фильтры с кнопкой отключения, чтобы проще выключать сразу несколько приборов. Тостеры и мультиварки потребляют меньше электроэнергии, чем электроплита, поэтому используйте их чаще.

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RusDelfi
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