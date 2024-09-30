Как сделать ванную больше, чем она есть на самом деле: 9 необычных способов

Работа с цветом

Любой дизайнер интерьера в первую очередь ориентируется на цветовую палитру, а конкретно — на акцентные цвета. При грамотном выборе оттенков можно легко преобразить любое пространство и визуально его расширить. Но правильный подбор цветовой гаммы, включающий светлые, благородные и естественные цвета, а также яркие акценты, может значительно повлиять на восприятие пространства.

Важно не переборщить с акцентами, которые можно использовать для зонирования, например, зоны с зеркалом или самой ванны.

Для компактной ванной отлично подойдут прохладные, бледно-зеленые, пудровые тона. В комбинации с мебелью и аксессуарами в схожей палитре это не только расширит комнату визуально, но и создаст эстетичный интерьер.

Освещение

Не менее эффективный инструмент в увеличении пространства — наполнение его светом. В этом помогут отражающие поверхности: зеркала, глянцевая плитка, лакированная мебель, стекло. Благодаря отражающей способности, данные материалы наполнят комнату светом.

Зеркала и прозрачные стеклянные перегородки также могут значительно увеличить пространство, создавая эффект глубины и воздушности. Альтернативное решение — глянцевая мозаика. Светильники можно выбирать как встроенные в потолок, так и навесные.

Правильная мебель

Когда каждый сантиметр на счету, к выбору мебели нужно подходить с особым толком. Минималистичная мебель и сантехника правильных размеров, соответствующих метражу вашей ванной комнаты, позволят максимально эффективно использовать пространство. Она должна быть предельно функциональной и эргономичной. Отдавайте предпочтение мебели для ванной с фрезерованной фурнитурой в минималистичном стиле.

Лучше избегать модели с острыми углами и выпирающими элементами. Ваш выбор — навесные шкафчики и модели со скругленными краями. Навесные раковины вместо напольных также позволят использовать пространство под раковиной для техники или хранения.

Плитка