Как сделать ванную больше, чем она есть на самом деле: 9 необычных способов(1)
Ванная комната скромных размеров — не повод отказывать себе в комфорте и эстетике. Современный рынок сантехнической мебели и материалов отделки вкупе со знаниями эргономики дарит массу идей, о которых нам рассказала руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Estima - Елизавета Родионова, пишет wday.ru.
Работа с цветом
Любой дизайнер интерьера в первую очередь ориентируется на цветовую палитру, а конкретно — на акцентные цвета. При грамотном выборе оттенков можно легко преобразить любое пространство и визуально его расширить. Но правильный подбор цветовой гаммы, включающий светлые, благородные и естественные цвета, а также яркие акценты, может значительно повлиять на восприятие пространства.
Важно не переборщить с акцентами, которые можно использовать для зонирования, например, зоны с зеркалом или самой ванны.
Для компактной ванной отлично подойдут прохладные, бледно-зеленые, пудровые тона. В комбинации с мебелью и аксессуарами в схожей палитре это не только расширит комнату визуально, но и создаст эстетичный интерьер.
Освещение
Не менее эффективный инструмент в увеличении пространства — наполнение его светом. В этом помогут отражающие поверхности: зеркала, глянцевая плитка, лакированная мебель, стекло. Благодаря отражающей способности, данные материалы наполнят комнату светом.
Зеркала и прозрачные стеклянные перегородки также могут значительно увеличить пространство, создавая эффект глубины и воздушности. Альтернативное решение — глянцевая мозаика. Светильники можно выбирать как встроенные в потолок, так и навесные.
Правильная мебель
Когда каждый сантиметр на счету, к выбору мебели нужно подходить с особым толком. Минималистичная мебель и сантехника правильных размеров, соответствующих метражу вашей ванной комнаты, позволят максимально эффективно использовать пространство. Она должна быть предельно функциональной и эргономичной. Отдавайте предпочтение мебели для ванной с фрезерованной фурнитурой в минималистичном стиле.
Лучше избегать модели с острыми углами и выпирающими элементами. Ваш выбор — навесные шкафчики и модели со скругленными краями. Навесные раковины вместо напольных также позволят использовать пространство под раковиной для техники или хранения.
Плитка
Бытует устаревший стереотип о том, что маленькие комнаты хорошо сочетаются с мелкой плиткой. На практике все с точностью наоборот: дизайнеры советуют выбирать для компактных ванных крупноформатную плитку без обилия декора. С помощью однотонного керамогранита с отчетливой текстурой можно легко расширить пространство, создав монолитную поверхность.
Для отделки рекомендуется использовать светлые цвета с акцентами по вашему вкусу. Светлое дерево, камень и даже мрамор будут прекрасно смотреться в небольших ванных комнатах.
Зеркало
Скажем сразу: маленькое зеркало в небольшой ванной практически бесполезно. Оно попросту не справится с поставленной задачей и вряд ли порадует с точки зрения практичности. Зеркала большого размера не только визуально увеличат пространство, но и наполнят его светом. Для компактных ванных лучше выбрать зеркало побольше, чтобы визуально расширить пространство и наполнить его светом.
Установка душевой кабины
Если вы готовы отказаться от купания в ванне в пользу душа, это сэкономит максимум места. При этом, при грамотном планировании, в небольшую комнату можно уместить и ванну, и систему хранения.
К тому же, современные модели душевых достаточно комфортные и выполнены в стильных дизайнах. С точки зрения эргономики такое решение автоматически решит массу проблем.
Организация хранения
Ванная комната — место, в котором всегда скапливается множество всевозможных баночек, тюбиков и косметики. Сэкономить место и придать помещению эстетики поможет грамотный выбор органайзеров и специальных ниш для хранения. Лучше всего выбирать встроенную и продуманную систему хранения, или даже собрать ее на заказ. Также рекомендуем выбирать мебель с вместительными ящиками.
Душевая без поддона
На смену привычным и достаточно громоздким кабинам приходят душевые, в которых ограждение не предусмотрено. Напротив, они выполнены по принципу свободного входа. Учитывайте эргономику ванной комнаты, чтобы при принятии душа и чистке зубов на вашем пути не было препятствий в виде шкафчиков и полок.
При этом такое решение выглядит очень стильно и дорого, экономя драгоценное место в малогабаритных ванных. Благодаря сплошному полу и отсутствию ограждения помещение автоматически удлиняется, смотрится „чище“ и будто наполняется пространством.
Установка угловой раковины
Если нужно оптимизировать пространство в скромной ванной, одним из проверенных решений станет выбор угловой раковины. Она аккуратно впишется в угол, тем самым освободив место для не менее важных предметов и сантехнических приборов.