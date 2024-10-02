Исследование: какие умные устройства используют в своих домах жители Эстонии?

Несомненно, самую важную роль при покупке нового устройства играет его цена — это считает важным 69% ответивших. „Внимание уделяется также свойствам жесткого диска, например скорости или объему памяти, что упомянуло 66% участников исследования“, — отметила Саагпакк и добавила, что людям важны также бренд и размеры устройства (51%).

Несмотря на то, что большая доля жителей Эстонии пользуется возможностями умных устройств, есть и те, кто этого по определенным причинам не делает. „85% тех, кто не использует умные устройства, отметили, что они им просто не нужны. 10% признали, что цена устройств для них слишком высока, а 3% ответивших отметили возможные проблемы безопасности при использовании подобных устройств“, — сказала Саагпакк.

Кроме того, распространены интернет-управляемые системы безопасности, например дымовые датчики, камеры наблюдения и различные замки, число пользователей которых за последние четыре года удвоилось.

„Например, роботом-газонокосилкой, роботом-пылесосом или умным холодильником пользуется 22% участвовавших в исследовании пользователей интернета“, — пояснила аналитик и добавила, что во многих домах есть также подключенные к интернету светильники, штепсельные разъемы и электросчетчики, которыми пользуется 18% респондентов.

Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники, например Alexa или Siri, тоже набирают популярность. За последние четыре года их использование выросло на целых 35%.

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что среди жителей Эстонии самым распространенным умным устройством является смарт-телевизор: им пользуется 57% пользователей интернета. „Второе место по популярности занимают смарт-часы, беспроводные наушники и GPS-устройства, которыми пользуется более половины (53%) респондентов. Распространены также музыкальные центры и умные колонки с интернет-подключением“, — отметила аналитик.

Меньше всего на решение о покупке влияют возможность приобретения дополнительной гарантии (11%), общая экологичность устройства (14%) и услуга выкупа устройства продавцом (15%).

На переработку поступает мало электроники

Чем больше людей использует умные устройства, тем чаще требуется замена этих устройств. Однако где найти место для нового устройства?

„Как правило, старые устройства остаются дома“, — рассказала аналитик. Больше всего эта тенденция распространена именно среди молодежи (16–24 лет), среди которых 65% сохраняют у себя свой старый мобильный телефон или смартфон. „Чаще всего отдают или продают свои старые телефоны лица в возрасте 25–34 лет, из которых почти четверть (25%) избавилась таким образом от своего старого устройства.

В случае замены ноутбуков и планшетов люди ведут себя практически так же, как и при замене телефонов. „Большинство из них просто остаются в домохозяйствах без применения“, — заметила Саагпакк. Что касается настольных компьютеров, то у преобладающего большинства не было необходимости в их замене, или же они их никогда не имели.

Выясняется, что на переработку или в пункты сбора электронных отходов чаще других телефоны сдают люди в возрасте 25–34 лет (10% этой возрастной группы). Ноутбуки и планшеты на вторичное использование чаще всего сдают люди в возрасте 35–44 и 45–54 лет (всего 10%), настольные компьютеры — люди в возрасте 55–64 лет (17%).

На переработку или в пункт сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь 9% всех ответивших.

Использование инфотехнологий жителями в возрасте 16–74 лет, домохозяйствами и предприятиями исследуют на основе единой методики статистические организации во всех государствах Европейского союза. Департамент статистики проводит исследование по использованию инфотехнологий домохозяйствами и жителями в возрасте 16–74 лет каждый год во втором квартале.