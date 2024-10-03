А у нас в квартире газ: какой пакет газа выгоднее в зимний период?(4)
Стоит ли готовиться к резкому подорожанию газа, достаточно ли у Эстонии запасов газа на зиму, кто в ответе за состояние газового оборудования в многоквартирных домах – на эти и другие вопросы наших читателей ответила Керсти Тумм, представитель Eesti Gaas, пишет „МК-Эстония“.
1. Приближается зима. У нашего многоквартирного дома – собственная котельная, дом отапливают газом. Я хотел бы знать, будет ли в ближайшее время расти цена на газ?
Цена на газ для гибкого тарифа бытового клиента Eesti Gaas в августе снизилась и в сентябре остаётся на том же уровне. В октябре цена вырастет на 12%. Это изменение связано с колебаниями цен на природный газ на европейском газовом рынке. Перед началом отопительного сезона газовые хранилища в Европе заполнены, и надёжность поставок – высокая.
Однако на цену влияют опасения, связанные с геополитическими рисками, а также обычная сезонность – зимой цена обычно несколько выше, чем летом. В целом газовый рынок стабилизировался, и прошлой осенью цена была на таком же уровне, как и в этом году.
2. Какой пакет газа наиболее выгоден для бытового клиента в зимний период? Какие нюансы надо учитывать, чтобы сделать правильный выбор?
Мы предлагаем бытовым клиентам три тарифных пакета, их описания и различия размещены на нашем сайте ТУТ.
Большинство клиентов используют гибкий пакет. Те, кто хочет защитить себя от возможных колебаний цен, выбирают фиксированный тариф.
3. Откуда в Эстонию поступает газ, который потом идет бытовым клиентам?
У Eesti Gaas – прямые контракты с несколькими ведущими поставщиками. Преимущественно наш газ поступает из Норвегии и США. Российский газ запрещён для трубопроводов в этом регионе.
4. В прошлом году много говорили о дефиците газа. Как сейчас обстоят дела с нашими запасами?
Как европейские газохранилища, так и хранилище Инчукалнс в Латвии, которое в основном снабжает Эстонию, достаточно заполнены, поэтому опасений по поводу нехватки газа нет.
5. Моя семья переехала в многоквартирный дом с газом. Газом отапливаем дом, греем воду для мытья, на газе готовим еду. В доме много пенсионеров, и меня беспокоит, что у них может быть очень старое газовое оборудование. Кто отвечает за состояние газовых труб, плит и колонок? Как я могу узнать, что в нашем доме нет риска аварий?
Трубы внутри участка и здания, а также газовые отопительные устройства находятся в зоне ответственности владельца или пользователя. Владельцы должны следить за тем, чтобы оборудование регулярно обслуживал квалифицированный техник. Помещение, в котором находится газовое отопительное устройство, должно быть хорошо вентилируемым.
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