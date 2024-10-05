05.10.2024, 10:17
Главная осенняя проблема – ненужные фрукты. Компостировать или просто закопать?
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Осень - месяц сбора урожая, но не все дары природы удается реализовать. Особенно если речь идет о яблонях в урожайный год, когда ветки полны яблок и сгибаются от тяжелой ноши. Часть мы успеваем съесть, часть положить в погреб, из части сделать сок и „заготовки“. А что делать с остальными? Особенно с теми, что уже упали под дерево и успели испортиться? Можно ли просто отправить их в компостную кучу? Что можно сделать, чтобы ускорить их разложение, рассказал Delfi Dom&Sad.
Решить эту проблему помогают специалисты Института садоводства (ДИ): ведущий научный сотрудник доктор аграрных наук Эдгарс Рубаускис, доктор наук Инга Морочко-Бичевска, доктор биологических наук Лайла Икасе и доктор технических наук Далия Сеглиня.
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