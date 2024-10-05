Наш сад
05.10.2024, 10:17

Главная осенняя проблема – ненужные фрукты. Компостировать или просто закопать?

 
Лелде Лусе
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Vasyl Nagernyak | Shutterstock

Осень - месяц сбора урожая, но не все дары природы удается реализовать. Особенно если речь идет о яблонях в урожайный год, когда ветки полны яблок и сгибаются от тяжелой ноши. Часть мы успеваем съесть, часть положить в погреб, из части сделать сок и „заготовки“. А что делать с остальными? Особенно с теми, что уже упали под дерево и успели испортиться? Можно ли просто отправить их в компостную кучу? Что можно сделать, чтобы ускорить их разложение, рассказал Delfi Dom&Sad.

Решить эту проблему помогают специалисты Института садоводства (ДИ): ведущий научный сотрудник доктор аграрных наук Эдгарс Рубаускис, доктор наук Инга Морочко-Бичевска, доктор биологических наук Лайла Икасе и доктор технических наук Далия Сеглиня.

Рубаускис объясняет, что яблоки, которые уже упали, в том числе те, которые упали во время сбора урожая, если они еще не перезрели, можно собрать и получить из них сок, используя процесс пастеризации. „Важно иметь высокую температуру, чтобы микроорганизмы из почвы, контактировавшие с фруктами, даже если плоды промыты, не вызывали ненужных процессов, в том числе и брожение. Также для приготовления сока было бы лучше, если бы плод сорвали с дерева, но потом по каким-то причинам признали негодным и не стали убирать на более длительное хранение“, - поясняет исследователь. Например, к тому времени, как груши падают в землю, они часто оказываются в запущенном состоянии и перезревают. Их неохотно берут для приготовления сока.

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