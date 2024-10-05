Главная осенняя проблема – ненужные фрукты. Компостировать или просто закопать?

Рубаускис объясняет, что яблоки, которые уже упали, в том числе те, которые упали во время сбора урожая, если они еще не перезрели, можно собрать и получить из них сок, используя процесс пастеризации. „Важно иметь высокую температуру, чтобы микроорганизмы из почвы, контактировавшие с фруктами, даже если плоды промыты, не вызывали ненужных процессов, в том числе и брожение. Также для приготовления сока было бы лучше, если бы плод сорвали с дерева, но потом по каким-то причинам признали негодным и не стали убирать на более длительное хранение“, - поясняет исследователь. Например, к тому времени, как груши падают в землю, они часто оказываются в запущенном состоянии и перезревают. Их неохотно берут для приготовления сока.