Мыть пакетики и еще 8 советских бытовых привычек, которые сейчас кажутся дикостью

Зажаривать все подряд

Какой же суп без зажаренных лука и морковки! Сейчас о таких рецептах даже говорить странно: с нынешним трендом на здоровое питание максимум, что мы себе позволяем — тушить овощи с минимальным количеством масла или даже на воде. А если уж жарить, то на костре, на гриле. Еще лучше — запекать в духовке.

Но зажарка на масле, которое частенько было не особо рафинированным, не очень дезодорированным… Нет, кажется, это не очень вкусно. Но питательности блюду, безусловно, добавляет.

Кипятить белье

Эта привычка себя еще не везде изжила. А лет десять назад всем в зубах навязла реклама про „Вы еще кипятите?..“ Отказаться от кипячения было сложно: ведь этот способ, точнее, дополнение к стирке, позволял добиться идеальной белизны.

Правда, белье от такой процедуры быстрее портилось, ткань расползалась. А атмосфера в доме стояла просто незабываемая: пар, едкий запах мыла. К счастью, сейчас в этом необходимости нет. Достаточно просто постирать с хорошим порошком или отбеливателем.

Стирать на доске

Еще один адский способ стирки — рассаженные в кровь костяшки пальцев, ноющая поясница, голова болит из-за долгого стояния внаклонку. Врагу не пожелаешь. А приходилось — горячую воду многим приходилось экономить, потому что не во всех домах она была, машинки тоже были не у всех. Пожалуй, от такой стирки удовольствие получали только дети — на той стадии развития, когда им интересно мыть, стирать, возиться в воде.

Мыть пакетики

„Ненавижу мокрые пакетики, — Иру передергивает от воспоминания. — Они такие мерзкие на ощупь!“ Ее можно понять: мытье пакетиков и впрямь было не самым приятным делом. Но приходилось аккуратно вручную стирать, а потом еще и развешивать на просушку.

Пакетики были редкостью. Так что их хранили как зеницу ока — удобная же вещь. А теперь мы от пакетов отказаться не можем, настолько они вросли в наш быт.

Стоять в магазине две очереди