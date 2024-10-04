04.10.2024, 20:28
Визуально расширяем пространство в ванной: лучшие советы дизайнеров
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Во многих квартирах и старых, и новых образцов делают очень маленькие ванные. Конечно, это доставляет дискомфорт, но есть способы визуально расширить пространство, пишет „Рамблер“.
Во-первых, обеспечьте достаточную освещенность помещения. Добавьте встроенные светильники и обратите внимание на подсветку. Можете выбрать светодиодную ленту.
Старайтесь выбирать плитку крупного размера. Она преобразит пространство. Мозаика не подходит для маленьких ванных комнат.
Ставьте раковину небольшого размера, подвесные унитазы и современные душевые системы. В этом случае у вас будет все необходимое, рассказала дизайнер Юлия Тычино „Белновостям“.