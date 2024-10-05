Лучше выбросьте и забудьте: 7 вещей в вашем доме, которые стоит менять чаще

Стиральный порошок и отбеливатель

Если вы не занимаетесь стиркой очень часто, то вам, скорее всего, не нужно покупать стиральный порошок в больших количествах. Сам по себе он не портится, однако теряет свою очищающую способность.

„Жидкий стиральный порошок может храниться неоткрытым до 18 месяцев при нормальной температуре, но его следует использовать в течение шести месяцев после того, как будет нарушена герметичность. Капсулы для стирки также следует использовать в течение шести месяцев и хранить в сухом, герметичном контейнере“, - говорится в материале.

Что касается порошкообразных стиральных средств, то они хорошо действуют в течение длительного времени, но если на них попадает влага, то это может привести к образованию мыльных отложений на одежде. Отбеливатель также начинает ухудшаться примерно через год, ведь в нем уменьшается дезинфицирующая и санитарная сила.

Средства для уборки

Если вы нашли бутылки, к которым давно не прикасались, стоит проверить их, перед тем как использовать во время уборки, ведь все, что сгущается, меняет цвет, пахнет или не пенится, вероятно, просрочено.

Кроме того, щетку для туалета следует выбрасывать и менять каждые несколько месяцев, ведь на ручке и щетине могут накапливаться бактерии. Кухонные губки тоже нужно менять каждые несколько недель, или заменять на те, которые можно мыть и дезинфицировать, к примеру, тряпку для посуды или силиконовый скребок.

Солнцезащитный крем

Специалисты рекомендуют проверять бутылочки, которыми вы давно не пользовались, к примеру, в начале лета, чтобы посмотреть на срок годности. Кроме того, стоит проверять дату при покупке, если срок годности не указан, то напишите его от даты покупки на упаковке, чтобы знать на будущее.

Косметика и лекарства

Обычно в ванной комнате много вещей, срок годности которых может заканчиваться. К примеру, косметика, зубная паста или лекарства.