Метод „эмоциональной уборки“: как опытные хозяйки наводят порядок дома за считанные минуты
Грязь и мусор копятся не только на пыльных полках и в дальних углах: от эмоционального груза, не дающего нам жить полной жизнью, тоже нужно избавляться. Портал wday.ru рассказал, где и как убираться в доме, чтобы привести в порядок еще и эмоции.
Эмоциональная уборка — это концепция, которая объединяет уборку в доме и эмоциональное освобождение. Ее полностью отражает выражение: „Порядок в доме — порядок в голове.“ Эта практика не только напоминает нам о том, что простые рутинные действия способны унять наши тревоги и разложить мысли по полкам, но и указывает, что именно в доме актуализирует негативные переживания.
Как уборка связана с нашим состоянием
В первую очередь уборка дает ощущение контроля, которое очень важно для внутренней гармонии и избавления от тревоги. В моменты сильного стресса бывает очень полезно переключиться с того, чем мы не можем управлять, на мелкие и посильные задачи, результат которых виден сразу же.
Кроме того, домашние дела побуждают к физической активности: активно перемещаться, чтобы помыть полы, или энергично протереть кафельную плитку в ванной. Такие занятия требуют приложить немного силы, но зато стимулируют выработку эндорфинов. Задачи, требующие концентрации, наоборот, могут нас заземлить и успокоить, а заодно и отвлечь от насущных переживаний.
Во время уборки мы также избавляемся от лишних вещей. Выкинув сломанные предметы или просто те вещи, которые больше не приносят вам радости, вы освободите в доме пространство. В такой обстановке становится буквально легче дышать.
Где убираться, чтобы избавиться от ярости и напряжения
Оцените свое эмоциональное состояние и выберите задачи, наиболее ему подходящие. Неверно оценив свои силы, есть риск оставить кучу недоделанных задач, что приведет лишь к большему раздражению.
Если накатывает раздражение или гнев, с источником которых в данный момент разобраться нет возможности, выберите для себя короткие занятия, которые требуют физической силы.
В таких ситуациях лучше всего отправится на борьбу с видимыми загрязнениями и что-нибудь хорошенько потереть: плиту, сантехнику или жирную кастрюлю, например. Используйте средства с яркой гелевой текстурой, они помогут наглядно оценить, какие участки поверхности еще нуждаются в обработке. Сияющая квартира, как результат грамотно распределенной энергии, в конце гарантировано избавит вас от неприятных эмоций.
Уборка против меланхолии и тоски
Спокойные занятия, требующие внимания, в состоянии злости способны вывести человека из себя. А вот когда накатывает беспричинная тоска, апатия или просто скука, они как раз кстати.
Если чувствуете, что вас затягивает безрезультатная рефлексия, а одну и ту же мысль вы гоняете по кругу, попробуйте переключится на дело, которое отвлечет вас от тяжелых мыслей. В таком состоянии актуально будет провести ревизию мест хранения.
Накопление ненужных вещей снижает удовлетворенность жизнью и создает ощущение перегруженности пространства, даже беспорядка. Это значит, что настала пора перебрать гардероб и избавиться от тех вещей, которые лишь занимают место на полках.
Есть шанс даже обнаружить давно забытые сокровища: старый топ, который внезапно подходит к новым джинсам, или платье, купленное по особому случаю и надетое лишь раз. Новые образы из уже имеющихся вещей поднимут настроение, а лишние вещи перестанут тяготить вас.
Такие занятия, как протирание окон или зеркал, также подойдут для борьбы с унынием. Вооружившись хорошим средством, которое не оставит раздражающих разводов на поверхностях, вы избавьтесь от пыли, брызг и пятен. Кристально чистые стекла и зеркала дадут дополнительное ощущение свежести и чистоты пространства.
Где в доме таятся непрожитые эмоции
Мало людей задумывается о том, что эмоциональный груз может иметь вполне материальную оболочку. Такие эмоции как стыд, сожаление, вина и тревога „живут“ рядом с нами и каждый день напоминают о себе.
Так, например, чувство вины может возникать, когда взгляд падает на предметы, купленные для новых хобби, до которого так и не дошли руки, будь то коврик для йоги, приспособления для рукоделия или куча книг, читать которые вы уже точно не хотите. Ненужную тревогу могут вызывать поломанные или очень хрупкие предметы, стоящие на видных местах. Такие вещи требуют быть излишне осторожным даже в собственном доме.
Подарки бывших партнеров могут напоминать о тяжелом разрыве, а джинсы, которые вам уже точно малы — о несовершенствах фигуры. Ответьте себе честно на вопрос, какие чувства у вас возникают от тех или иных предметов и вещей. Если они не только не приносят вам радости, но и вызывают неприятные переживания, уберите их подальше. А от некоторых лучше и вовсе избавиться, тем более если от них нет никакой практической пользы.
Таким образом, дом — это место силы, и даже уборка в нем должна быть в радость. При правильном настрое и распределении дел по дому даже самые рутинные действия станут настоящим ритуалом заботы о себе и своем уютном пространстве.